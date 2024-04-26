Работа Киевтеплоэнерго заблокирована из-за проведения масштабных обысков

Обыски в помещении Киевтеплоэнерго. Фото иллюстративное: Informator.ua

В Киеве сегодня, 26 апреля, на предприятие критической инфраструктуры коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" с обысками пришли правоохранители и сотрудники Службы безопасности Украины. Это может привести к сбоям в работе предприятия.

Об этом сообщил Киевский городской совет в пятницу, 26 апреля.

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Сообщается, что в результате работы правоохранителей работники предприятия, от которых зависит работа критически важных объектов столицы, оказались заблокированными в зданиях и не могут в полной мере выполнять свою непосредственную работу.

"Напомним, "Киевтеплоэнерго" обеспечивает столицу тепловой и электрической энергией", — отметили в сообщении.

В Киевсовете напомнили, что коллектив предприятия насчитывает более 9 тысяч сотрудников, ежедневно обеспечивающих работу мощного теплоэнергетического комплекса.

Речь идет о двух мощных ТЭЦ, почти 200 котельных, более 2,7 тысяч километров тепловых сетей и мусоросжигательном заводе "Энергия".

"Постоянные обыски, тем более с процессуальными нарушениями, создают угрозу срыва технологических процессов выработки электроэнергии и тепла", — говорится в сообщении.

Кроме того, вмешательство в управление критически важными объектами столицы и блокирование работы персонала может повлечь за собой нарушение схем работы теплоэнергетической инфраструктуры Киева и повлиять на процесс предоставления услуг киевлянам.

Такие процессы, отметили в Киевсовете, негативно влияют на работников, большинство из которых выполняют работу в опасных условиях, ведь энергообъекты столицы враг не перестает атаковать.

Напомним, глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что энергетики возобновляют питание в Харькове в два этапа. Сначала это восстановление критической инфраструктуры города, а затем подпитка горожан.

В городе возобновили электроснабжение для 40% потребителей, тепло — для 60%. С водоснабжением пока нет проблем, доступ к нему имеют все местные жители.