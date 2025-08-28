Відео
Головна Київ Родичі чекають на звістку — як у Києві під завалами шукають жінку

Родичі чекають на звістку — як у Києві під завалами шукають жінку

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 16:47
Під уламками київської багатоповерхівки досі шукають жінку - відео
Рятувальники розбирають будинок після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 28 серпня, у Дарницькому районі Києва тривають рятувальні роботи після руйнування п’ятиповерхівки. Під завалами досі залишається жінка, яку шукають рятувальники. Її родичі з тривогою чекають на будь-які новини.

Про це повідомив брат чоловіка зниклої у коментарі Новини.LIVE.

Під уламками київської багатоповерхівки досі шукають жінку

Петро розповідає, що йдеться про дружину його двоюрідного брата Наталію. У момент удару вона перебувала у квартирі на п’ятому поверсі. Її чоловік Владислав встиг винести маленьку дитину, але повернутися за дружиною вже не зміг — вхід перекрили бетонні плити.

За словами Петра, у квартирі з Наталією були ще двоє людей, яких рятувальникам вдалося дістати. Натомість жінку досі шукають.

Родичі припускають, що вона могла опинитися не лише у кухні чи коридорі квартири, а й на сходовому майданчику, адже частина конструкцій зсунулася вниз.

Рятувальники на місці продовжують розбирати завали. Вони застосовують спеціальні прилади для виявлення людей і час від часу просять зробити "хвилину тиші", аби почути можливі сигнали з-під уламків.

Наразі чоловік Наталії з дитиною перебувають у безпеці неподалік місця трагедії. Рідні сподіваються, що жінку вдасться знайти живою.

Нагадаємо, нещодавно рятувальники дістали з-під завалів у Києві ще одне тіло. Станом на зараз відомо про 18 загиблих після атаки РФ. 

Крім того, атаку РФ по Києву засудили лідери ЄС. Поки вони різко реагували, Кремль продовжує говорити, що хоче переговорів, але від атак не відмовиться. 

Київ війна зникнення війна в Україні постраждалі
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
