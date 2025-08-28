Видео
Родственники ждут известия — в Киеве под завалами ищут женщину

Родственники ждут известия — в Киеве под завалами ищут женщину

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 16:47
Под обломками киевской многоэтажки до сих пор ищут женщину - видео
Спасатели разбирают дом после обстрела. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 28 августа, в Дарницком районе Киева продолжаются спасательные работы после разрушения пятиэтажки. Под завалами до сих пор остается женщина, которую ищут спасатели. Ее родственники с тревогой ждут любых новостей.

Об этом сообщил брат мужа пропавшей в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Под обломками киевской многоэтажки до сих пор ищут женщину

Петр рассказывает, что речь идет о жене его двоюродного брата Наталье. В момент удара она находилась в квартире на пятом этаже. Ее муж Владислав успел вынести маленького ребенка, но вернуться за женой уже не смог — вход перекрыли бетонные плиты.

По словам Петра, в квартире с Натальей были еще два человека, которых спасателям удалось достать. Зато женщину до сих пор ищут.

Родственники предполагают, что она могла оказаться не только в кухне или коридоре квартиры, но и на лестничной площадке, ведь часть конструкций сдвинулась вниз.

Спасатели на месте продолжают разбирать завалы. Они применяют специальные приборы для обнаружения людей и время от времени просят сделать "минуту тишины", чтобы услышать возможные сигналы из-под обломков.

Сейчас муж Натальи с ребенком находятся в безопасности недалеко от места трагедии. Родные надеются, что женщину удастся найти живой.

Напомним, недавно спасатели достали из-под завалов в Киеве еще одно тело. По состоянию на сейчас известно о 18 погибших после атаки РФ.

Кроме того, атаку РФ по Киеву осудили лидеры ЕС. Пока они резко реагировали, Кремль продолжает говорить, что хочет переговоров, но от атак не откажется.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
