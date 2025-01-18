Годовщина катастрофы в Броварах 18 января — что известно о расследовании

Спасатели на месте авиакатастрофы в Броварах. Фото: Новини.LIVE

18 января 2023 года произошла одна из самых трагических авиакатастроф в истории Украины. В Броварах Киевской области разбился вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел. Трагедия унесла жизни 14 человек, среди них высокопоставленные чиновники, члены экипажа и гражданские жители города.

Новини.LIVE расскажет почему вертолет разбился и удалось ли наказать виновных.

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Кто погиб в авиакатастрофе

В тот день в тот день вертолет Super Puma Н225 выполнял рабочий полет из Киева в Харьковскую область. На борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь Юрий Лубкович, другие должностные лица МВД и экипаж. К сожалению, в авиакатастрофе никому не удалось выжить.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. Фото: УНИАН

Среди погибших были:

Денис Монастырский, министр внутренних дел Украины;

Евген Енин, первый заместитель министра внутренних дел;

Юрий Лубкович, государственный секретарь МВД;

Татьяна Шутяк, заместитель руководителя Патронатной службы МВД;

Михаил Павлушко, начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности Нацполиции;

Никола Анацкий, ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД.

Церемония прощания с погибшими. Фото: Новини.LIVE

В список жертв также вошли члены экипажа:

Александр Василенко, командир экипажа;

Константин Коваленко, второй пилот;

<Иван Касьянов, бортовой механик.

Захоронение Дениса Монастырского. Фото: Новини.LIVE

Захоронение погибших. Фото: Новини.LIVE

Кроме руководства МВД и экипажа, погибли гражданские жители Броваров — три женщины и девочка 2017 года рождения, которые утром пришли в детский сад.

Травмы различной степени тяжести получили 31 человек, среди которых 13 детей, которые находились на территории садика.

Почему разбился вертолет в Броварах

Обстоятельства трагедии стали объектом тщательного расследования. В январе 2024 года прокуроры направили в суд обвинительный акт против пятерых должностных лиц ГСЧС, которых обвиняют в нарушении правил безопасности полетов.

Следствие установило, что вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на чрезвычайные ситуации, использовали для перевозки делегации. Само же воздушное судно не имело разрешения на выполнение таких полетов.

Реконструкция полета. Фото: ГБР

Из-за сложных погодных условий экипаж летел на слишком низкой высоте. Во время маневра командир потерял ориентацию, что привело к столкновению с землей.

Офис генпрокурора передал в суд обвинительный акт в отношении:

начальника Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;

и.о. командира специального авиационного отряда;

заместителя командира по летной подготовке;

командира авиационной эскадрильи;

начальника службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

В ГБР рассказали, что во время подготовки к полету командир экипажа не получил полной информации о метеорологических условиях на всем маршруте, в частности о неблагоприятной погоде над Броварами.

Спасатели работают на месте трагедии. Фото: Новини.LIVE

Обломки вертолета. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, экипаж не имел необходимых допусков для полетов в сложных погодных условиях и соответствующих сертификатов. Однако ни один из ответственных за безопасность полетов должностных лиц не принял решение отменить рейс или перенести его на время, когда погодные условия были бы более благоприятными.

Напомним, недавно в Казахстане произошла авиакатастрофа, где погибло 38 человек — следователи уже завершили анализ бортовых самописцев.

Тем временем в Южной Корее, где также упал самолет, в ходе расследования установили, что "черные ящики" перестали работать за несколько минут до авиакатастрофы.