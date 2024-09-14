Вибухи у Києві 14 вересня — працює ППО по дронам росіян

Праця сил ППО України. Фото: МВС України

У Києві в ніч проти 14 вересня пролунали звуки вибухів. Росія запустила дрони.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини" та мер Києва Віталій Кличко.

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Вибухи у Києві вночі 14 вересня

"У Києві лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 01:51.

Через декілька хвилин Кличко написав у своєму Telegram-каналі, що в столиці працюють сили ППО. Він закликав людей залишатися в укриттях.

Пізніше, о 01:56, у Київській ОВА також зазначили, в області по ворожим цілям працюють сили ППО.

Зазначимо, що тривога у Києві та низці областей України пов'язана із дронами росіян, які збивають наші захисники.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 01:50 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.