Вибухи у передмісті Києва 13 вересня — у КМВА назвали причину

У КМВА попередили про вибухи у передмісті столиці — яка причина
13 вересня 2024 13:57
Вибух. Ілюстративне фото: ДСНС
У передмісті Києва у п'ятницю, 13 вересня, лунатимуть вибухи. Звуки буде чутно внаслідок роботи саперів.
Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram.
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"Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", — йдеться у повідомленні.
У КМВА закликали зберігати спокій та у випадку повітряної тривоги йти до укриття.
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