Вибухи у передмісті Києва 13 вересня — у КМВА назвали причину

Вибух. Ілюстративне фото: ДСНС

У передмісті Києва у п'ятницю, 13 вересня, лунатимуть вибухи. Звуки буде чутно внаслідок роботи саперів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram.

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Вибухи у передмісті Києва

"Сьогодні, у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", — йдеться у повідомленні.

У КМВА закликали зберігати спокій та у випадку повітряної тривоги йти до укриття.