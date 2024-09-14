Повітряна тривога у Києві 14 вересня через Шахеди

Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua

В ніч проти 14 вересня у Києві оголошено повітряну тривогу. Причиною сигналу стали ворожі дрони, якими Росія атакує Україну.

Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Повітряна тривога у Києві 14 вересня

"Повітряна тривога в місті Київ", — повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" о 01:38.

До цього, о 01:35, військові попередили, що існує загроза застосування ударних БпЛА для Броварів Київської області. Пізніше, о 01:46, про загрозу повідомили мешканцям Києва.

В цей проміжок часу, начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко підтвердив, що тривога пов'язана з дронами.

"Повітряна тривога повʼязана із загрозою ударних БпЛА. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні о 01:42.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 01:39 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.