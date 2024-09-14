Повітряна тривога у Києві 14 вересня через Шахеди

У Києві оголошено тривогу через дрони росіян
В ніч проти 14 вересня у Києві оголошено повітряну тривогу. Причиною сигналу стали ворожі дрони, якими Росія атакує Україну.
Про це повідомляє Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Повітряна тривога у Києві 14 вересня
"Повітряна тривога в місті Київ", — повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" о 01:38.
До цього, о 01:35, військові попередили, що існує загроза застосування ударних БпЛА для Броварів Київської області. Пізніше, о 01:46, про загрозу повідомили мешканцям Києва.
В цей проміжок часу, начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко підтвердив, що тривога пов'язана з дронами.
"Повітряна тривога повʼязана із загрозою ударних БпЛА. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні о 01:42.
Де оголошено повітряну тривогу
Станом на 01:39 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
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