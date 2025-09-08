Видео
Україна
Россия атаковала энергетический объект в Киевской области

Россия атаковала энергетический объект в Киевской области

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 08:30
Удар по ТЭС на Киевщине: работают спасатели и энергетики
Поврежденная ТЭС. Фото иллюстративное архивное: ДТЭК

Российская армия нанесла массированный удар по украинской энергосистеме. Под обстрел попал один из объектов тепловой генерации в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Россия атаковала объект энергетики в Киевской области

В Минэнерго сообщили, что удар был направлен по критически важным гражданским объектам — энергогенерации, системам передачи и распределения электроэнергии, а также по газовой инфраструктуре, которые не являются военными целями. Это очередное сознательное уничтожение врагом объектов гражданской инфраструктуры.

"Цель очевидна — нанести еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы", — сообщили в Минэнерго.

На месте работают спасатели и энергетики, которые ликвидируют последствия атаки и делают все возможное для скорейшей стабилизации энергоснабжения.

Также в Минэнерго сообщили, что в случае изменений в графиках подачи света граждан обещают оперативно информировать через официальные сообщения.

Напомним, несколько дней назад российский диктатор Владимир Путин в одном из своих заявлений намекнул, что даст приказ атаковать объекты энергогенерации в Украине. Некоторые из нардепов обратили внимание, что Россия уже наращивает атаки по энергообъектам в Украине, и ответили, будут ли снова блэкауты.

Минэнерго Киевская область обстрелы ТЭС энергетика Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
