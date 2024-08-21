Вночі та вранці на Київ летіло до десятка "шахедів" — усіх їх збито

Робота Повітряних сил у Києві. Ілюстративне фото: ОК "Північ"

Від вчорашнього вечора, з 23:00, всю ніч та ранок 21 серпня більшість регіонів України перебували під загрозою ударних БпЛА росіян. У тому числі і Київ — сили ППО збили на підступах до столиці з десяток ворожих безпілотників.

Про це повідомляє керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у середу, 21 серпня.

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"Четверта тривога в Києві від початку доби. Остання була повʼязана із загрозою балістичного озброєння, проте пусків ракет в напрямку столиці зафіксовано не було. За попередньою інформацією, в бік столиці прямувало до десятка ворожих дронів. Але силами і засобами ППО усі ударні БпЛА були знищені ще на підступах до Києва", — написав Сергій Попко.

Він також зазначив, що за поточними даними, в місті обійшлося без жертв та руйнувань. Громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, аби вберегти себе та своїх рідних.