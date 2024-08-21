Віталій Кличко назвав строки завершення реконструкції транспортної розв'язки на Оболоні в Києві

У Києві завершується реконструкція транспортної розв'язки на Оболоні — коли відкриють рух
У Києві на Оболоні завершується реконструкція транспортної розв’язки. Відкрити рух зі зʼїздами та заїздами на новий шляхопровід планується до кінця літа.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у середу, 21 серпня.
На якому етапі роботи на Оболоні
Як повідомив Кличко, проїзд шляхопроводом — вулицею Полярною через Богатирську — відкрили у травні.
Вже влаштували з’їзди та заїзди транспортної розв’язки, тротуари та велодоріжки. Встановили зовнішнє освітлення, поручні та бар’єри, перевлаштували інженерні мережі.
"Збудували й підземний пішохідний перехід з пандусами для маломобільних груп населення. Враховані всі вимоги щодо інклюзивності", — йдеться в повідомленні.
Чи зникнуть затори
За словами мера Києва, реконструкція цієї розв’язки збільшить пропускну спроможність транспортного вузла та зменшить затори у цій частині Оболоні.
Також триває ремонт ділянки проїжджої частини на вулиці Богатирській: тут розширюють проїжджу частину, облаштовують тротуари та велодоріжки, встановлюють опори освітлення. А також перевлаштовують інженерні мережі.
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