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У Києві завершується реконструкція транспортної розв'язки на Оболоні — коли відкриють рух

21 серпня 2024 12:26
Галина Шподарева - редактор
Віталій Кличко назвав строки завершення реконструкції транспортної розв'язки на Оболоні в Києві
Реконструкція дороги в Києві. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
Галина Шподарева - редактор

У Києві на Оболоні завершується реконструкція транспортної розв’язки. Відкрити рух зі зʼїздами та заїздами на новий шляхопровід планується до кінця літа. 

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у середу, 21 серпня. 

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Як повідомив Кличко, проїзд шляхопроводом — вулицею Полярною через Богатирську — відкрили у травні.

Вже влаштували з’їзди та заїзди транспортної розв’язки, тротуари та велодоріжки. Встановили зовнішнє освітлення, поручні та бар’єри, перевлаштували інженерні мережі. 

"Збудували й підземний пішохідний перехід з пандусами для маломобільних груп населення. Враховані всі вимоги щодо інклюзивності", — йдеться в повідомленні.

У Києві завершується реконструкція транспортної розв'язки на Оболоні — коли відкриють рух - фото 1
Ремонт дороги на Оболоні в Києві. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Чи зникнуть затори

За словами мера Києва, реконструкція цієї розв’язки збільшить пропускну спроможність транспортного вузла та зменшить затори у цій частині Оболоні.

Також триває ремонт ділянки проїжджої частини на вулиці Богатирській: тут розширюють проїжджу частину, облаштовують тротуари та велодоріжки, встановлюють опори освітлення. А також перевлаштовують інженерні мережі.

У Києві завершується реконструкція транспортної розв'язки на Оболоні — коли відкриють рух - фото 2
Транспортна розв'язка на Оболоні. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
У Києві завершується реконструкція транспортної розв'язки на Оболоні — коли відкриють рух - фото 3
Реконструкція транспортної розв'язки в Києві. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

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