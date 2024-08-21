Ночью и утром в Киев летело до десятка "шахедов" — все они сбиты

Работа воздушных сил в Киеве. Иллюстративное фото: ОК "Север"

Со вчерашнего вечера, с 23:00, всю ночь и утро 21 августа большинство регионов Украины находились под угрозой ударных БПЛА россиян. В том числе и Киев — силы ПВО сбили на подступах в столицу десяток вражеских беспилотников.

Об этом сообщает руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко в среду, 21 августа.

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"Четвертая тревога в Киеве с начала суток. Последняя была связана с угрозой баллистического вооружения, однако пусков ракет в направлении столицы зафиксировано не было. По предварительной информации, в сторону столицы направлялось к десятку вражеских дронов. Но силами и средствами ПВО все ударные БПЛА были уничтожены еще на подступах к Киеву", — написал Сергей Попко.

Он также отметил, что, по текущим данным, в городе обошлось без жертв и разрушений. Граждан призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, чтобы уберечь себя и своих родных.