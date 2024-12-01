Вибухи у Києві сьогодні, 1 грудня - Сили ППО збили близько 10 дронів РФ

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Генштаб

Російські окупанти в ніч проти неділі, 1 грудня, вчергове здійснили атаку Києва. Для цього ворог використав дрони-камікадзе.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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Загалом Сили Оборони виявили та знешкодили близько десятка безпілотників, які ворог запустив по столиці.

За попередньою інформацією, було зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі. Там пошкоджено шість автомобілів та вибуховою хвилею вибило вікна в житловому будинку. Обійшлося без постраждалих, інформація уточнюється.

Наразі ще кілька російський БпЛА фіксуються в Київській області, вони можуть змінити напрямок руху і становити небезпеку для столиці.

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, вночі у Києві лунали вибухи, працювали Сили ППО по ворожих дронах.

Також російські війська атакували столицю й вчора, 30 листопада. Повітряні сили попереджали про рух дрона над містом.