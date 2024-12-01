Взрывы в Киеве сегодня, 1 декабря - Силы ПВО сбили около 10 дронов РФ

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Генштаб

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 1 декабря, в очередной раз совершили атаку Киева. Для этого враг использовал дроны-камикадзе.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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Атака на Киев 1 декабря

В общей сложности Силы Обороны обнаружили и обезвредили около десятка беспилотников, которые враг запустил по столице.

По предварительной информации, было зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе. Там повреждено шесть автомобилей и взрывной волной выбило окна в жилом доме. Обошлось без пострадавших, информация уточняется.

В настоящее время еще несколько российских БпЛА фиксируются в Киевской области, они могут изменить направление движения и представлять опасность для столицы.

Скриншот поста КГВА

Напомним, ночью в Киеве раздавались взрывы, работали Силы ПВО по вражеским дронам.

Также российские войска атаковали столицу и вчера, 30 ноября. Воздушные силы предупреждали о движении дрона над городом.