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Чергова повітряна тривога у столиці — в чому причина

1 грудня 2024 05:12
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Київ вдруге за сьогодні атакують дрони-камікадзе
Робота ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Києві в ці хвилини знову оголошена повітряна тривога. Ворог атакує столицю та Київську область. 

Про це повідомляє КМДА

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Оголошення про повітряну тривогу. Фото: Скриншот

Місцева влада закликає киян прямувати до укриттів. На місто насуваються ворожі дрони-камікадзе "Шахед". В КМДА нагадують, що є онлайн-мапа укриттів у місті. Вибухи, які чутні у місті є звуками роботи ППО. 

Це вже друга повітряна тривога у Києві на сьогодні. 

Нагадаємо, російські окупанти 30 листопада атакували Дніпровський район Херсона, внаслідок чого загинув чоловік.

Також 29 листопада у Києві уламки збитого російського безпілотника пошкодили будівлю поліклініки.

Київ ППО повітряна тривога