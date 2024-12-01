Київ вдруге за сьогодні атакують дрони-камікадзе

Робота ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У Києві в ці хвилини знову оголошена повітряна тривога. Ворог атакує столицю та Київську область.

Про це повідомляє КМДА.

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Оголошення про повітряну тривогу. Фото: Скриншот

Місцева влада закликає киян прямувати до укриттів. На місто насуваються ворожі дрони-камікадзе "Шахед". В КМДА нагадують, що є онлайн-мапа укриттів у місті. Вибухи, які чутні у місті є звуками роботи ППО.

Це вже друга повітряна тривога у Києві на сьогодні.

Нагадаємо, російські окупанти 30 листопада атакували Дніпровський район Херсона, внаслідок чого загинув чоловік.

Також 29 листопада у Києві уламки збитого російського безпілотника пошкодили будівлю поліклініки.