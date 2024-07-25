Росія атакувала Київ — усі дрони були знищені ППО

Робота ППО під час атаки на Україну дронами. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на четвер, 25 липня, під прицілом ворожих дронів був Київ. Під час повітряної тривоги безпілотники окупантів заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені силами та засобами протиповітряної оборони.

Про це написав начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram у четвер, 25 липня.

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За даними міської влади, станом на зараз у Києві без руйнувань та потерпілих. Оперативні зведення оновлюються та уточнюються.

У КМВА також зауважили, що у ніч на четвер вночі велика кількість регіонів України була атакована ударними БпЛА противника.

"Можете щиро подякувати воїнам ППО за відмінну роботу. Але при цьому нікому не варто забувати про виконання особистих безпекових заходів. Не ігноруйте сигнали оповіщення! При оголошенні повітряної тривоги завжди прямуйте до укриття! Бережіть себе!", — закликав начальник КМВА.

Нагадаємо, вночі 25 липня у Київській області пролунали вибухи. В регіоні тривала повітряна тривога.

Крім того, цієї ночі пролунала серія вибухів в Одеській області. Регіон опинився під ударом "Шахедів". Працювали сили ППО.

Також вибух було чутно пізно ввечері в середу, 24 липня, в Харкові. Можливо, він прогримів за межамі міста.