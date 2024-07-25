Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Россия атаковала Киев дронами — в КМВА отчитались о последствиях налета arrow

Россия атаковала Киев дронами — в КМВА отчитались о последствиях налета

25 июля 2024 07:34
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Россия атаковала Киев – все дроны были уничтожены ПВО
Работа ПВО во время атаки на Украину дронами. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

В ночь на четверг, 25 июля, под прицелом вражеских дронов был Киев. Во время воздушной тревоги беспилотники оккупантов заходили на столицу по разным направлениям, но еще на подступах все были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

Об этом написал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram в четверг, 25 июля.

Читайте также:

Все беспилотники на подступах Киева уничтожены

По данным городских властей, на сегодня в Киеве без разрушений и пострадавших. Оперативные сведения обновляются и уточняются.

В КМВА также отметили, что в ночь на четверг ночью большое количество регионов Украины было атаковано ударными БПЛА противника.

"Можете искренне поблагодарить воинов ПВО за отличную работу. Но при этом никому не стоит забывать о выполнении личных мер безопасности. Не игнорируйте сигналы оповещения! При объявлении воздушной тревоги всегда направляйтесь к укрытию! Берегите себя!", — призвал начальник КМВА.

Напомним, ночью 25 июля в Киевской области прогремели взрывы. В регионе продолжалась воздушная тревога.

Кроме того, в эту ночь прозвучала серия взрывов в Одесской области. Регион оказался под ударом "Шахедов". Работали силы ПВО.

Также взрыв был слышен поздно вечером в среду, 24 июля, в Харькове. Возможно, он прогремел за пределами города.

российские войска оккупанты ПВО дроны война в Украине Россия атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца