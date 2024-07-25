Россия атаковала Киев – все дроны были уничтожены ПВО

Работа ПВО во время атаки на Украину дронами. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В ночь на четверг, 25 июля, под прицелом вражеских дронов был Киев. Во время воздушной тревоги беспилотники оккупантов заходили на столицу по разным направлениям, но еще на подступах все были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

Об этом написал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram в четверг, 25 июля.

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По данным городских властей, на сегодня в Киеве без разрушений и пострадавших. Оперативные сведения обновляются и уточняются.

В КМВА также отметили, что в ночь на четверг ночью большое количество регионов Украины было атаковано ударными БПЛА противника.

"Можете искренне поблагодарить воинов ПВО за отличную работу. Но при этом никому не стоит забывать о выполнении личных мер безопасности. Не игнорируйте сигналы оповещения! При объявлении воздушной тревоги всегда направляйтесь к укрытию! Берегите себя!", — призвал начальник КМВА.

Напомним, ночью 25 июля в Киевской области прогремели взрывы. В регионе продолжалась воздушная тревога.

Кроме того, в эту ночь прозвучала серия взрывов в Одесской области. Регион оказался под ударом "Шахедов". Работали силы ПВО.

Также взрыв был слышен поздно вечером в среду, 24 июля, в Харькове. Возможно, он прогремел за пределами города.