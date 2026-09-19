Росія атакувала склад зоотоварів на Київщині: є пошкодження

Знищений склад зоотоварів. Фото: Suziria Ukraine/Facebook

Уночі 19 вересня російські безпілотники атакували склад компанії Suziria Ukraine у Київській області. Внаслідок удару пошкоджено приміщення площею понад 8 тисяч квадратних метрів та виникла пожежа. Працівники компанії на момент атаки перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.

Про це компанія повідомила у Facebook, інформує Новини.LIVE.

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РФ атакувала склад Suziria Ukraine на Київщині

За даними Suziria Ukraine, площа складського приміщення перевищує 8 тисяч квадратних метрів. На момент російської атаки команда перебувала в укритті, тому серед працівників немає постраждалих.

Після удару на об'єкті виникла пожежа. На місці працюють екстрені служби, які продовжують ліквідовувати займання. Після завершення робіт компанія планує провести повну оцінку завданих збитків.

"Найважливіше — щоб наші люди були в безпеці. Ми знаємо, що попереду багато роботи, і наша команда готова до неї. Держава-агресор не зупинить нашу роботу", — йдеться у повідомленні компанії.

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Компанія готується відновити роботу

У Suziria Ukraine зазначили, що протягом останніх кількох тижнів посилювали логістику, щоб зробити роботу компанії більш стійкою до можливих атак.

Там планують зробити все можливе для якнайшвидшого відновлення роботи. Додаткову інформацію партнерам обіцяють надати після отримання повної картини щодо пошкоджень та визначення подальших кроків.

Suziria Ukraine входить до Suziria Group, до складу якої також входить мережа зоомаркетів MasterZoo. Вона налічує близько 200 магазинів у 36 містах України. На складах компанії зберігалася продукція для домашніх тварин.

Які ще об'єкти пошкодила РФ на Київщині

Як писали Новини.LIVE, РФ масовано атакувала Київщину: є пошкодження у чотирьох районах. За добу в області пошкоджено дев’ять цивільних об’єктів, зокрема п’ять складських приміщень. У Бучанському районі рятувальники продовжували гасити пожежу на складському об’єкті.

Також увечері 18 вересня РФ атакувала Київщину, є поранені. У Бучанському районі осколкових поранень зазнали двоє чоловіків, яких госпіталізували. Також через атаку загорілося складське приміщення, а в Бориспільському районі пошкоджено склади.