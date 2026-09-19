РФ масовано ударила по Київщині: є пошкодження у 4 районах

Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Київщини

Російські війська продовжують атакувати Київську область ударними безпілотниками, через що повітряна тривога в регіоні фактично тривала майже безперервно протягом доби. За цей час у чотирьох районах області пошкоджено дев’ять цивільних об’єктів, зокрема п’ять складських приміщень.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко та ДСНС, передає Новини.LIVE.

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Які об’єкти пошкоджені на Київщині

Очільник КОВА Тимур Ткаченко повідомив, що пошкодження зафіксували у чотирьох районах Київської області:

в Обухівському районі — три цивільні об’єкти;

у Вишгородському районі — один;

у Бориспільському районі — два;

у Бучанському районі — три.

Найбільше пошкоджень зазнали складські приміщення — їх пошкоджено п’ять.

Також внаслідок атак постраждали виробниче та гаражне приміщення, транспортні засоби та багатоквартирний будинок.

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Тимур Ткаченко наголосив, що російські війська продовжують бити по цивільній інфраструктурі, складах, виробничих об’єктах та житлу людей. Він закликав жителів Київщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.

Допис Тимура Ткаченка. Скріншот: Telegram

У Бучанському районі горіла складська будівля

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що у Бучанському районі через російську атаку виникла пожежа складської будівлі на території офісно-логістичного комплексу.

Рятувальники продовжують ліквідовувати займання. Через численні повітряні тривоги та загрозу повторних ударів вони змушені періодично відходити на безпечну відстань. Інше займання покрівлі складського приміщення на території району вже ліквідували.

Допис ДСНС. Скріншот: Facebook

Ліквідація наслідків атаки РФ. Фото: ДСНС Київщини

Пожежна машина. Фото: ДСНС Київщини

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