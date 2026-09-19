Россия атаковала склад зоотоваров в Киевской области: есть повреждения

Разрушенный склад зоотоваров. Фото: Suziria Ukraine/Facebook

Ночью 19 сентября российские беспилотники атаковали склад компании Suziria Ukraine в Киевской области. В результате удара были повреждены помещения площадью более 8 тысяч квадратных метров, а также возник пожар. Сотрудники компании на момент атаки находились в укрытии, поэтому никто не пострадал.

Об этом компания сообщила в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Россия атаковала склад Suziria Ukraine в Киевской области

По данным Suziria Ukraine, площадь складского помещения превышает 8 тысяч квадратных метров. На момент российской атаки команда находилась в укрытии, поэтому среди сотрудников нет пострадавших.

После удара на объекте возник пожар. На месте работают экстренные службы, которые продолжают ликвидировать возгорание. После завершения работ компания планирует провести полную оценку нанесенного ущерба.

"Самое главное — чтобы наши люди были в безопасности. Мы знаем, что впереди много работы, и наша команда готова к ней. Государство-агрессор не остановит нашу работу", — говорится в сообщении компании.

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Компания готовится возобновить работу

В Suziria Ukraine отметили, что в течение последних нескольких недель усиливали логистику, чтобы сделать работу компании более устойчивой к возможным атакам.

Там планируют сделать все возможное для скорейшего возобновления работы. Дополнительную информацию партнерам обещают предоставить после получения полной картины о повреждениях и определения дальнейших шагов.

Suziria Ukraine входит в Suziria Group, в состав которой также входит сеть зоомаркетов MasterZoo. Она насчитывает около 200 магазинов в 36 городах Украины. На складах компании хранилась продукция для домашних животных.

Какие еще объекты повредила РФ в Киевской области

Как писали Новини.LIVE, РФ массированно атаковала Киевскую область: повреждения зафиксированы в четырех районах. За сутки в области повреждено девять гражданских объектов, в том числе пять складских помещений. В Бучанском районе спасатели продолжали тушить пожар на складском объекте.

Также вечером 18 сентября РФ атаковала Киевскую область, есть раненые. В Бучанском районе осколочные ранения получили двое мужчин, которых госпитализировали. Также в результате атаки загорелось складское помещение, а в Бориспольском районе повреждены склады.