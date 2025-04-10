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Росія атакувала вночі Київ дронами — є постраждалі та руйнування

10 квітня 2025 08:14
Анастасія Постоєнко - Редактор
Атака дронів на Київ 10 квітня — які наслідки
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС України
Анастасія Постоєнко - Редактор

У ніч проти 10 квітня російська армія атакувала Київ ударними безпілотниками. Внаслідок атаки під ударом опинилися два райони міста. Там зафіксовані пошкодження, є постраждалі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України

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Росія атакувала Київ 10 квітня

У Дарницькому районі ворожі дрони пошкодили приватні житлові будинки й автомобілі, повністю знищено одну господарчу споруду. Медики надали допомогу двом жінкам — одна зазнала множинних поранень передпліччя, інша пережила гостру реакцію на стрес. Госпіталізація постраждалим не знадобилася.

Київ атака БпЛА
Пожежа в будівлі. Фото: ДСНС Києва
Пожежа Київ 10 квітня
Гасіння полум'я. Фото: ДСНС Києва

У Голосіївському районі внаслідок удару спалахнула пожежа в одному зі складських приміщень. Полум’я було оперативно ліквідоване.

Атака дронів на Київ 10 квітня
Зруйнована будівля від атаки дрона. Фото: ДСНС Києва

Загалом у ліквідації наслідків атаки були залучені понад 50 рятувальників і 13 одиниць спецтехніки. Усі осередки займання вдалося загасити.

Нагадаємо, Росія атакувала столицю ударними безпілотниками в ніч проти 10 квітня. 

У Києві пролунала серія потужних вибухів через роботу засобів ППО.

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