Атака дронів на Київ 10 квітня — які наслідки

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС України

У ніч проти 10 квітня російська армія атакувала Київ ударними безпілотниками. Внаслідок атаки під ударом опинилися два райони міста. Там зафіксовані пошкодження, є постраждалі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Росія атакувала Київ 10 квітня

У Дарницькому районі ворожі дрони пошкодили приватні житлові будинки й автомобілі, повністю знищено одну господарчу споруду. Медики надали допомогу двом жінкам — одна зазнала множинних поранень передпліччя, інша пережила гостру реакцію на стрес. Госпіталізація постраждалим не знадобилася.

Пожежа в будівлі. Фото: ДСНС Києва

Гасіння полум'я. Фото: ДСНС Києва

У Голосіївському районі внаслідок удару спалахнула пожежа в одному зі складських приміщень. Полум’я було оперативно ліквідоване.

Зруйнована будівля від атаки дрона. Фото: ДСНС Києва

Загалом у ліквідації наслідків атаки були залучені понад 50 рятувальників і 13 одиниць спецтехніки. Усі осередки займання вдалося загасити.

Нагадаємо, Росія атакувала столицю ударними безпілотниками в ніч проти 10 квітня.

У Києві пролунала серія потужних вибухів через роботу засобів ППО.