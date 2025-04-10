Атака дронів на Київ 10 квітня — які наслідки

Росія атакувала вночі Київ дронами — є постраждалі та руйнування
У ніч проти 10 квітня російська армія атакувала Київ ударними безпілотниками. Внаслідок атаки під ударом опинилися два райони міста. Там зафіксовані пошкодження, є постраждалі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Росія атакувала Київ 10 квітня
У Дарницькому районі ворожі дрони пошкодили приватні житлові будинки й автомобілі, повністю знищено одну господарчу споруду. Медики надали допомогу двом жінкам — одна зазнала множинних поранень передпліччя, інша пережила гостру реакцію на стрес. Госпіталізація постраждалим не знадобилася.
У Голосіївському районі внаслідок удару спалахнула пожежа в одному зі складських приміщень. Полум’я було оперативно ліквідоване.
Загалом у ліквідації наслідків атаки були залучені понад 50 рятувальників і 13 одиниць спецтехніки. Усі осередки займання вдалося загасити.
Нагадаємо, Росія атакувала столицю ударними безпілотниками в ніч проти 10 квітня.
У Києві пролунала серія потужних вибухів через роботу засобів ППО.
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