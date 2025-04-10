Атака дронов на Киев 10 апреля — какие последствия

Россия атаковала ночью Киев дронами — есть пострадавшие
В ночь на 10 апреля российская армия атаковала Киев ударными беспилотниками. В результате атаки под ударом оказались два района города. Там зафиксированы повреждения, есть пострадавшие.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Россия атаковала Киев 10 апреля
В Дарницком районе вражеские дроны повредили частные жилые дома и автомобили, полностью уничтожена одна хозяйственная постройка. Медики оказали помощь двум женщинам — одна получила множественные ранения предплечья, другая пережила острую реакцию на стресс. Госпитализация пострадавшим не понадобилась.
В Голосеевском районе в результате удара вспыхнул пожар в одном из складских помещений. Пламя было оперативно ликвидировано.
Всего в ликвидации последствий атаки были привлечены более 50 спасателей и 13 единиц спецтехники. Все очаги возгорания удалось потушить.
Напомним, Россия атаковала столицу ударными беспилотниками в ночь на 10 апреля.
В Киеве прозвучала серия мощных взрывов из-за работы средств ПВО.
Читайте Новини.LIVE!