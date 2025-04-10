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Россия атаковала ночью Киев дронами — есть пострадавшие

10 апреля 2025 08:14
Анастасия Постоенко - Редактор
Атака дронов на Киев 10 апреля — какие последствия
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

В ночь на 10 апреля российская армия атаковала Киев ударными беспилотниками. В результате атаки под ударом оказались два района города. Там зафиксированы повреждения, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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В Дарницком районе вражеские дроны повредили частные жилые дома и автомобили, полностью уничтожена одна хозяйственная постройка. Медики оказали помощь двум женщинам — одна получила множественные ранения предплечья, другая пережила острую реакцию на стресс. Госпитализация пострадавшим не понадобилась.

Київ атака БпЛА
Пожар в здании. Фото: ГСЧС Киева
Пожежа Київ 10 квітня
Тушение пламени. Фото: ГСЧС Киева

В Голосеевском районе в результате удара вспыхнул пожар в одном из складских помещений. Пламя было оперативно ликвидировано.

Атака дронів на Київ 10 квітня
Разрушенное здание от атаки дрона. Фото: ГСЧС Киева

Всего в ликвидации последствий атаки были привлечены более 50 спасателей и 13 единиц спецтехники. Все очаги возгорания удалось потушить.

Напомним, Россия атаковала столицу ударными беспилотниками в ночь на 10 апреля.

В Киеве прозвучала серия мощных взрывов из-за работы средств ПВО.

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