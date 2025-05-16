У Києві збито 17 дронів — уламки пошкодили будинки у Святошинському районі

Росія атакувала вночі Київ дронами — куди впали уламки
У ніч проти 16 травня Київ знову став мішенню російських терористичних атак. У повітряному просторі столиці та на її околицях було зафіксовано 17 ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Росія атакувала Київ безпілотниками в ніч проти 16 травня
В КМВА повідомили, що дрони наближалися до міста з південно-західного напрямку. Усі цілі були успішно знищені, однак уламки збитих дронів стали причиною пошкоджень у столиці.
За словами Ткаченка, станом на ранок зафіксовано щонайменше п’ять місць падіння уламків. Усі вони розташовані в Святошинському районі. Пошкоджень зазнали як житлова, так і нежитлова забудова, проїжджа частина та територія котельні. Зруйновано вікна, пошкоджено кілька автомобілів.
"На місці працюють всі служби. Дуже важливо убезпечити всі наявні місця з пошкодженнями. Навіть рештки дронів можуть бути небезпечними. Тому прошу киян у разі виявлення таких решток невідкладно телефонувати 101 і не підходити близько", — йдеться у повідомленні Ткаченка.
Нагадаємо, у Києві виникли сильні пожежі внаслідок атаки російських дронів.
Також кияни, чиє житло було пошкоджене внаслідок російських атак, зможуть отримати фінансову допомогу.
Читайте Новини.LIVE!