В Киеве сбито 17 дронов — обломки повредили дома в Святошинском районе

Россия атаковала ночью Киев дронами — куда упали обломки
В ночь на 16 мая Киев снова стал мишенью российских террористических атак. В воздушном пространстве столицы и в ее окрестностях было зафиксировано 17 вражеских ударных беспилотников.
Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.
Россия атаковала Киев беспилотниками в ночь на 16 мая
В КГВА сообщили, что дроны приближались к городу с юго-западного направления. Все цели были успешно уничтожены, однако обломки сбитых дронов стали причиной повреждений в столице.
По словам Ткаченко, по состоянию на утро зафиксировано не менее пяти мест падения обломков. Все они расположены в Святошинском районе. Повреждения получили как жилая, так и нежилая застройка, проезжая часть и территория котельной. Разрушены окна, повреждены несколько автомобилей.
"На месте работают все службы. Очень важно обезопасить все имеющиеся места с повреждениями. Даже остатки дронов могут быть опасными. Поэтому прошу киевлян в случае обнаружения таких остатков безотлагательно звонить 101 и не подходить близко", — говорится в сообщении Ткаченко.
Напомним, в Киеве возникли сильные пожары в результате атаки российских дронов.
Также киевляне, чье жилье было повреждено в результате российских атак, смогут получить финансовую помощь.
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