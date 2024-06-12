ППО відбила російську атаку на Київ

Робота ППО. Фото: Reuters

У середу, 12 червня, російська армія намагалася завдати ударів по Києву під час нічної грози. Сили протиповітряної оборони успішно відбили атаку.

Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в етері телеканалу "Київ".

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За словами Шаманова, ворог намагався атакувати місто, використовуючи погодні мови.

"Професіоналізм хлопців з ППО на висоті", — сказав він.

Речник КМВА додав, що атака росіян провалилася, і наслідків для Києва не було.

"Я не фахівець. Краще запитати у військових з сил і засобів ППО чи стала на заваді їм погода. Судячи з результатів все добре. Сьогодні киян лякав не тільки грім і блискавки, але і трошки попрацювали ППО. Але без наслідків", — підсумував Шаманов.

Раніше у КМВА заявили, що вночі окупанти завдали ракетного удару по столиці із застосуванням різного типу озброєння. Ворог випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

А зранку повітряну тривогу у деяких областях України.