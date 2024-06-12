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Россия пыталась атаковать Киев, воспользовавшись погодными условиями — КГВА

12 июня 2024 09:43
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
ПВО отразило российскую атаку на Киев
Работа ПВО. Фото: Reuters
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В среду, 12 июня, российская армия пыталась нанести удары по Киеву во время ночной грозы. Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку.

Об этом сообщил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телеканала "Киев".

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По словам Шаманова, враг пытался атаковать город, используя погодные условия.

"Профессионализм ребят из ПВО на высоте", — сказал он.

Представитель КГВА добавил, что атака россиян провалилась, и последствий для Киева не было.

"Я не специалист. Лучше спросить у военных из сил и средств ПВО помешала ли им погода. Судя по результатам, все хорошо. Сегодня киевлян пугал не только гром и молнии, но и немножко поработала ПВО. Но без последствий", — подытожил Шаманов.

Ранее в КГВА заявили, что ночью оккупанты нанесли ракетный удар по столице с применением разного типа вооружения. Враг выпустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

А утром воздушная тревога также была в некоторых областях Украины.

 

война в Украине
Киев
КГГА
обстрелы
ракетный удар
ППО
война

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