Зеленський відреагував на обстріл Ісламського центру в Києві 2 вересня

Росія не поважає жодну віру — Зеленський відреагував на удар по Ісламському центрі
Внаслідок ракетного удару окупантів по Києву вранці 22 вересня значних руйнувань зазнав Ісламський культурний центр в одній з мечетей. Президент України Володимир Зеленський заявив, що таким варварським діям не місце в сучасному світі.
Про це глава держави написав у своєму Х (Twitter).
Реакція Зеленського на удар по Ісламському центру в Києві
Зеленський розповів, що загалом за ніч Росія випустила по Україні 35 ракет, зокрема балістичних, і 23 ударних дрони. Внаслідок обстрілів Києва значних руйнувань зазнав Ісламський культурний центр.
"Росія зневажає духовні й людські цінності, не поважає жодну релігію чи віру. Вона не припиняє своєї нищівної кампанії проти українського народу, намагаючись знищити всі наші громади і навіть святині", — заявив президент.
Зеленський наголосив, що світ має побачити, що війна Росії спрямована не лише проти України, але й проти людяності, гідності та людського життя.
"Таким варварським діям не місце в сучасному світі. Міжнародна спільнота має рішуче засудити їх і відповісти жорсткими діями. Маємо разом протистояти російській агресії та вимагати відновлення справедливого миру на основі Формули миру й Статуту ООН", — підсумував глава держави.
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