Зеленський відреагував на обстріл Ісламського центру в Києві 2 вересня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Внаслідок ракетного удару окупантів по Києву вранці 22 вересня значних руйнувань зазнав Ісламський культурний центр в одній з мечетей. Президент України Володимир Зеленський заявив, що таким варварським діям не місце в сучасному світі.

Про це глава держави написав у своєму Х (Twitter).

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Зеленський розповів, що загалом за ніч Росія випустила по Україні 35 ракет, зокрема балістичних, і 23 ударних дрони. Внаслідок обстрілів Києва значних руйнувань зазнав Ісламський культурний центр.

Пошкодження Ісламського центру в Києві. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Пошкодження Ісламського центру в Києві. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Росія зневажає духовні й людські цінності, не поважає жодну релігію чи віру. Вона не припиняє своєї нищівної кампанії проти українського народу, намагаючись знищити всі наші громади і навіть святині", — заявив президент.

Зеленський наголосив, що світ має побачити, що війна Росії спрямована не лише проти України, але й проти людяності, гідності та людського життя.

"Таким варварським діям не місце в сучасному світі. Міжнародна спільнота має рішуче засудити їх і відповісти жорсткими діями. Маємо разом протистояти російській агресії та вимагати відновлення справедливого миру на основі Формули миру й Статуту ООН", — підсумував глава держави.