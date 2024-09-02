Зеленский отреагировал на обстрел Исламского центра в Киеве 2 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В результате ракетного удара оккупантов по Киеву утром 22 сентября значительные разрушения потерпел Исламский культурный центр в одной из мечетей. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что таким варварским действиям не место в современном мире.

Об этом глава государства написал в своем Х (Twitter).

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Зеленский рассказал, что всего за ночь Россия выпустила по Украине 35 ракет, в том числе баллистических, и 23 ударных дрона. В результате обстрелов Киева значительные разрушения потерпел исламский культурный центр.

Повреждения Исламского центра в Киеве. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Повреждения Исламского центра в Киеве. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Россия презирает духовные и человеческие ценности, не уважает ни одной религии или веры. Она не прекращает своей сокрушительной кампании против украинского народа, пытаясь уничтожить все наши общины и даже святыни", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что мир должен увидеть, что война России направлена не только против Украины, но и человечности, достоинства и человеческой жизни.

"Таким варварским действиям не место в современном мире. Международное сообщество должно решительно осудить их и ответить жесткими действиями. Должны вместе противостоять российской агрессии и требовать восстановления справедливого мира на основе Формулы мира и Устава ООН", — подытожил глава государства.