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Внаслідок удару по Києву пошкоджений Ісламський культурний центр та його мечеть

2 вересня 2024 10:32
Катерина Османська - Редактор
Атака на Київ 2 вересня — пошкоджений Ісламський культурний центр
Руйнування Ісламського культурного центру в Києві. Фото: facebook/dogrujol
Катерина Османська - Редактор

Внаслідок ракетного удару 2 вересня у Києві пошкоджений Ісламський культурний центр Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим та мечеть, розташована в ньому. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook. 

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Пошкодження Ісламського культурного центру

За словами Чубарова, будівля зазнала "суттєвих руйнувань". В ній та розташованій в центрі мечеті потрібно робити ремонт через такі пошкодження. 

  • Внаслідок удару по Києву пошкоджений Ісламський культурний центр та його мечеть - фото 1
    Руйнування Ісламського культурного центру в Києві. Фото: facebook/dogrujol
  • Внаслідок удару по Києву пошкоджений Ісламський культурний центр та його мечеть - фото 2
    Руйнування Ісламського культурного центру в Києві. Фото: facebook/dogrujol
  • Внаслідок удару по Києву пошкоджений Ісламський культурний центр та його мечеть - фото 3
    Руйнування Ісламського культурного центру в Києві. Фото: facebook/dogrujol
  • Внаслідок удару по Києву пошкоджений Ісламський культурний центр та його мечеть - фото 4
    Руйнування Ісламського культурного центру в Києві. Фото: facebook/dogrujol
  • Внаслідок удару по Києву пошкоджений Ісламський культурний центр та його мечеть - фото 5
    Руйнування Ісламського культурного центру в Києві. Фото: facebook/dogrujol
  • Внаслідок удару по Києву пошкоджений Ісламський культурний центр та його мечеть - фото 6
    Руйнування Ісламського культурного центру в Києві. Фото: facebook/dogrujol
  • Внаслідок удару по Києву пошкоджений Ісламський культурний центр та його мечеть - фото 7
    Руйнування Ісламського культурного центру в Києві. Фото: facebook/dogrujol
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Посилаючись на заступника муфтія мусульман Криму, військового капелана Сулеймана Хайруллаєва, Чубаров також розповів, що на щастя, обійшлося без постраждалих та загиблих. 

"Ще одне свідчення того, що Росія є країною абсолютного зла", — наголосив голова Меджлісу кримськотатарського народу. 

пошкодження Ісламського культурного центру
Скриншот допису Рефата Чубарова

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