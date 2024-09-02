Атака на Київ 2 вересня — пошкоджений Ісламський культурний центр

Руйнування Ісламського культурного центру в Києві. Фото: facebook/dogrujol

Внаслідок ракетного удару 2 вересня у Києві пошкоджений Ісламський культурний центр Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим та мечеть, розташована в ньому. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

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За словами Чубарова, будівля зазнала "суттєвих руйнувань". В ній та розташованій в центрі мечеті потрібно робити ремонт через такі пошкодження.

Руйнування Ісламського культурного центру в Києві. Фото: facebook/dogrujol

Руйнування Ісламського культурного центру в Києві. Фото: facebook/dogrujol

Руйнування Ісламського культурного центру в Києві. Фото: facebook/dogrujol

Руйнування Ісламського культурного центру в Києві. Фото: facebook/dogrujol

Руйнування Ісламського культурного центру в Києві. Фото: facebook/dogrujol

Руйнування Ісламського культурного центру в Києві. Фото: facebook/dogrujol

Руйнування Ісламського культурного центру в Києві. Фото: facebook/dogrujol 1 / 7

Посилаючись на заступника муфтія мусульман Криму, військового капелана Сулеймана Хайруллаєва, Чубаров також розповів, що на щастя, обійшлося без постраждалих та загиблих.

"Ще одне свідчення того, що Росія є країною абсолютного зла", — наголосив голова Меджлісу кримськотатарського народу.