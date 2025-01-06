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Росія обстріляла залізницю на Київщині — які потяги затримуються

6 січня 2025 07:45
Євгенія Брюховецька - редактор
Росія обстріляла контактну мережу Укрзалізниці на Київщині
Потяг на станції. Ілюстративне фото: Укрзалізниця
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти понеділка, 6 січня, обстріляли Київську область. Там було пошкоджено контактну мережу залізниці.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

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Затримки потягів. Фото: УЗ

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"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці на Київщині", — йдеться у повідомленні.

В компанії зауважили, що залізничники вже працюють над відновленням пошкодженої ділянки. Водночас час затримки поїздів можна переглянути за посиланням.

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Скриншот допису УЗ

Нагадаємо, вночі у Київській області лунали вибухи. В регіоні працювала ППО по російських безпілотниках.

Також окупанти атакували дронами та артилерією приватні будинки й лікарню на Харківщині. 

Укрзалізниця Київська область обстріли війна в Україні залізниця

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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