Росія обстріляла контактну мережу Укрзалізниці на Київщині

Потяг на станції. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Російські війська в ніч проти понеділка, 6 січня, обстріляли Київську область. Там було пошкоджено контактну мережу залізниці.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

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Затримки потягів. Фото: УЗ

Атака на залізницю на Київщині

"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці на Київщині", — йдеться у повідомленні.

В компанії зауважили, що залізничники вже працюють над відновленням пошкодженої ділянки. Водночас час затримки поїздів можна переглянути за посиланням.

Скриншот допису УЗ

Нагадаємо, вночі у Київській області лунали вибухи. В регіоні працювала ППО по російських безпілотниках.

Також окупанти атакували дронами та артилерією приватні будинки й лікарню на Харківщині.