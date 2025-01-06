Росія обстріляла контактну мережу Укрзалізниці на Київщині

Росія обстріляла залізницю на Київщині — які потяги затримуються
Російські війська в ніч проти понеділка, 6 січня, обстріляли Київську область. Там було пошкоджено контактну мережу залізниці.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.
Атака на залізницю на Київщині
"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці на Київщині", — йдеться у повідомленні.
В компанії зауважили, що залізничники вже працюють над відновленням пошкодженої ділянки. Водночас час затримки поїздів можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, вночі у Київській області лунали вибухи. В регіоні працювала ППО по російських безпілотниках.
Також окупанти атакували дронами та артилерією приватні будинки й лікарню на Харківщині.
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