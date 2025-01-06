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РФ атаковала железную дорогу на Киевщине — ряд поездов опаздывают

6 января 2025 07:45
Евгения Брюховецкая - редактор
Россия обстреляла контактную сеть Укрзализныци в Киевской области
Поезд на станции. Иллюстративное фото: Укрзализныця
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в ночь на понедельник, 6 января, обстреляли Киевскую область. Там была повреждена контактная сеть железной дороги.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

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Задержки поездов. Фото: УЗ

Атака на железную дорогу на Киевщине

"Вследствие вражеского обстрела повреждена контактная сеть железной дороги на Киевщине", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что железнодорожники уже работают над восстановлением поврежденного участка. В то же время время время задержки поездов можно посмотреть по ссылке.

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Скриншот поста УЗ

Напомним, ночью в Киевской области раздавались взрывы. В регионе работала ПВО по российским беспилотникам.

Также оккупанты атаковали дронами и артиллерией частные дома и больницу на Харьковщине.

Укрзализныця Киевская область обстрелы война в Украине железная дорога

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