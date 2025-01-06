Россия обстреляла контактную сеть Укрзализныци в Киевской области

РФ атаковала железную дорогу на Киевщине — ряд поездов опаздывают
Российские войска в ночь на понедельник, 6 января, обстреляли Киевскую область. Там была повреждена контактная сеть железной дороги.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.
Атака на железную дорогу на Киевщине
"Вследствие вражеского обстрела повреждена контактная сеть железной дороги на Киевщине", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что железнодорожники уже работают над восстановлением поврежденного участка. В то же время время время задержки поездов можно посмотреть по ссылке.
Напомним, ночью в Киевской области раздавались взрывы. В регионе работала ПВО по российским беспилотникам.
Также оккупанты атаковали дронами и артиллерией частные дома и больницу на Харьковщине.
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