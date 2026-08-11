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Головна Київ Росія пошкодила дитячу лікарню в Києві: фото наслідків

Росія пошкодила дитячу лікарню в Києві: фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 12:24
Росія атакувала Київ балістикою 11 серпня: пошкоджена дитяча лікарня
Наслідки російського обстрілу Києва 11 серпня. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Російські окупанти у ніч проти 11 серпня атакували Київ балістичними ракетами. Зокрема, внаслідок обстрілу постраждала дитяча лікарня у Шевченківському районі.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Російський обстріл Києва 11 серпня

У ДСНС повідомляли, що внаслідок російського обстрілу в Шевченківському районі сталося влучання на території однієї із дитячих лікарень. На місті утворилися дві вирви, а також пошкоджено скління будівлі та газову трубу.

Російський обстріл Києва 11 серпня
Наслідки російського обстрілу Києва 11 серпня. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн
Дитяча лікарня в Києві внаслідок російського обстрілу 11 серпня 2026 року
Пошкоджена лікарня. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

"Працівники газової служби ліквідували витік газу. На щастя діти та медики перебували в укритті. Без жертв та постраждалих", — розповіли в ДСНС.

Атака Росії на Київ 11 серпня
Вибите скло у дитячій лікарні внаслідок російського обстрілу Києва 11 серпня. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн
Російський удар по Києву 11 серпня
Атака Росії на Київ 11 серпня. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 11 серпня у Києві лунали потужні вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами. Зокрема, у Шевченківському районі сталася пожежа.

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Київ війна обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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