Внаслідок ракетної атаки на Київ загинула людина

Наслідки ударів по Києву серпня. Фото: Генпрокуратура

Внаслідок ракетної атаки Росії на Київ вночі 8 серпня загинула одна людина. Тіло було виявлено під час ліквідації наслідків ворожої атаки. Ще четверо киян постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на КМВА.

Обстріл Києва та області

У ніч на 8 серпня російські війська здійснили масовану атаку на столицю за допомогою балістичних ракет. У Голосіївському районі через це спалахнула пожежа на території нежитлової забудови, а на Оболоні вогонь охопив паливні резервуари. Також відомо про чотирьох постраждалих у столиці.

Повідомлення КМВА. Фото: скріншот

Крім того, Київську область росіяни атакували дронами. У Броварському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний житловий будинок, господарські споруди та авто.

Як інформували Новини.LIVE загинули троє мирних мешканців з однїєї родини: 3-річний хлопчик та його бабуся і дідусь. Батьки дитини отримали уламкові поранення та опіки. 15-річного старшого брата з опіками госпіталізовано до реанімаційного відділення. Також постраждав їхсусід, який після влучання прийшов на допомогу родині.

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