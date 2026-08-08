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Головна Київ Внаслідок ракетної атаки на Київ загинула людина

Внаслідок ракетної атаки на Київ загинула людина

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 11:31
Внаслідок ракетної атаки на Київ загинула людина
Наслідки ударів по Києву серпня. Фото: Генпрокуратура

Внаслідок ракетної атаки Росії на Київ вночі 8 серпня загинула одна людина. Тіло було виявлено під час ліквідації наслідків ворожої атаки. Ще четверо киян постраждалі.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на КМВА. 

Обстріл Києва та області

У ніч на 8 серпня російські війська здійснили масовану атаку на столицю за допомогою балістичних ракет. У Голосіївському районі через це спалахнула пожежа на території нежитлової забудови, а на Оболоні вогонь охопив паливні резервуари. Також відомо про чотирьох постраждалих у столиці.

Внаслідок ракетної атаки на Київ загинула людина - фото 1
Повідомлення КМВА. Фото: скріншот

Крім того, Київську область росіяни атакували дронами. У Броварському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний житловий будинок, господарські споруди та авто.

Як інформували Новини.LIVE загинули троє мирних мешканців з однїєї родини: 3-річний хлопчик та його бабуся і дідусь. Батьки дитини отримали уламкові поранення та опіки. 15-річного старшого брата з опіками госпіталізовано до реанімаційного відділення. Також постраждав їхсусід, який після влучання прийшов на допомогу родині.

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Також Новини.LIVE повідомляли, що РФ вдарила по залізничній платформі у Броварському районі. Внаслідок прильоту по станції "Квітнева" загинули вісім мирних громадян, які чекали на поїзд. 

Київ смерть обстріли
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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