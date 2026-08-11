Россия атаковала Киев баллистикой 11 августа: повреждена детская больница

Последствия российского обстрела Киева 11 августа. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Российские оккупанты в ночь на 11 августа обстреляли Киев баллистическими ракетами. В частности, в результате обстрела пострадала детская больница в Шевченковском районе.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

Российский обстрел Киева 11 августа

В ГСЧС сообщали, что в результате российского обстрела в Шевченковском районе произошло попадание на территории одной из детских больниц. На месте образовались две воронки, а также были повреждены окна здания и газовая труба.

Последствия российского обстрела Киева 11 августа. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Поврежденная больница. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

"Сотрудники газовой службы ликвидировали утечку газа. К счастью, дети и медики находились в укрытии. Жертв и пострадавших нет", — сообщили в ГСЧС.

Выбитое стекло в детской больнице в результате российского обстрела Киева 11 августа. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Атака России на Киев 11 августа. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 11 августа в Киеве раздавались мощные взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами. В частности, в Шевченковском районе произошел пожар.

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