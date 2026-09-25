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Главная Киев РФ усилила удары по Киевщине: Ткаченко рассказал о последствиях

РФ усилила удары по Киевщине: Ткаченко рассказал о последствиях

Ua ru
25 сентября 2026 17:01
Эксклюзив
Россия усилила удары по Киевской области: Ткаченко рассказал о последствиях
Глава КОВА Тимур Ткаченко и журналистка Новини.LIVE Анна Сирык. Фото: кадр из видео

Россия усилила воздушные удары по Киевской области, в частности, применяет реактивные беспилотники. В результате ночного удара были повреждены складские, производственные и коммерческие объекты в трёх районах области, в том числе складские помещения McDonald’s.

Об этом руководитель Киевской областной военной администрации Николай Ткаченко рассказал журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

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В Киевской области повреждены объекты в трех районах

Тимур Ткаченко эксклюзивно сообщил журналистке Новини.LIVE Анне Сирык, что этой ночью повреждения в результате российской атаки зафиксировали в трех районах Киевской области. Под ударом оказались складские, производственные и коммерческие объекты. Он отметил, что в результате атаки люди не пострадали.

В то же время Ткаченко подчеркнул, что российские удары по области продолжаются. В частности, один из беспилотников попал в складские помещения McDonald’s.

Он утверждает, что Россия продолжает использовать для атак реактивные дроны. Украинские Силы обороны, как отметил глава ОГА, делают все возможное для противодействия воздушным атакам.

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"Реактивными дронами продолжают наносить удары, но наши силы обороны делают все возможное, чтобы дать отпор", — сказал Тимур Ткаченко.

Новости Киевской области

Мы писали, что 25 сентября Россия атаковала Киев реактивными беспилотниками. В результате ударов есть погибшие и пострадавшие: в Соломенском районе столицы погибли четыре человека, ещё семеро получили травмы.

Новини.LIVE сообщали, что украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на очередной проявление российского террора. Он призвал мир ответить на российские атаки усилением санкций и увеличением дальности ударов украинских вооруженных сил.

Киев McDonald's Киевская область война в Украине атака Тимур Ткаченко
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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