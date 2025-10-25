Один із поранених унаслідок нічної атаки на Київ помер

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 25 жовтня російська армія завдала чергового масованого удару по Києву, внаслідок якого загинули двоє людей. Один із постраждалих помер у лікарні, попри зусилля медиків, які боролися за його життя.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Реклама

Читайте також:

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Смертельна атака на Київ: двоє загиблих, дев’ятеро поранених

За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, російська атака спричинила руйнування та пожежі у кількох районах столиці. Найбільших пошкоджень зазнали Деснянський, Дніпровський та Дарницький райони. У результаті влучань загорілися будівлі, уламки впали на відкриті території та пошкодили житлові будинки, дитячий садок і магазини.

Допис Ткаченко у Telegram. Фото: скриншот

"Один з постраждалих внаслідок атаки помер в лікарні. Своєю атакою росія цієї ночі вбила двох киян", — повідомив Тимур Ткаченко.

Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілу, гасять займання та розбирають завали. Пошкодження зафіксовано на кількох локаціях, триває перевірка територій, де впали уламки ракет. У місті працюють усі екстрені служби, зокрема медики та психологи, які надають допомогу постраждалим і мешканцям пошкоджених будинків.

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що в ніч проти 25 жовтня російська армія завдала чергового масованого удару по Києву, унаслідок якого виникли пожежі та руйнування в кількох районах столиці.

Раніше ми також інформували, що протягом минулої доби російські війська здійснили 634 обстріли по території Запорізької області, поранивши 63-річного чоловіка у Василівському районі, а також пошкодивши десятки будинків, об’єктів інфраструктури та транспортних засобів.