Что известно о ночной атаке на Киев - детали от ГСЧС

Работа спасателей на месте событий. Фото: ГСЧС Украины/Telegram

В ночь на 25 октября российские войска снова атаковали Киев, вызвав пожары и разрушения в нескольких районах столицы. По предварительным данным, в результате обстрелов девять человек получили ранения, трое из них были госпитализированы.

Об этом сообщили ГСЧС Украины в официальном Telegram-канале в субботу, 25 октября.

Реклама

Читайте также:

Обломки повредили здания в нескольких районах

По данным спасателей, удары зафиксированы в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах столицы. В одном из районов загорелось нежилое здание, на другой локации обломки ракет упали на открытую территорию, повредив окна в окружающих домах. На местах работают оперативно-спасательные подразделения и экстренные службы.

Сообщение ГСЧС Украины в Telegram. Фото: скриншот

"Киев: 9 человек пострадали во время ночной российской атаки. В Деснянском, Днепровском и Дарницком районах зафиксировано попадание. На одной из локаций произошло возгорание нежилого здания", — сообщили в ГСЧС.

Сообщение ГСЧС Киева в Telegram. Фото: скриншот

В результате атаки город получил повреждения инфраструктуры, спасатели тушат огонь и разбирают завалы. Погиб один человек, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести. Во время обстрела повреждены также жилые дома, детский сад, магазины и автомобили в нескольких районах столицы.

Сообщение ГСЧС Киева в Telegram. Фото: скриншот

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту очередного военного преступления, совершенного российскими военными. По состоянию на 9:30 утра подтверждена гибель одного мужчины в Деснянском районе и девять раненых в нескольких районах столицы, трое из них госпитализированы.

Сообщение ГСЧС Киева в Telegram. Фото: скриншот

В Днепровском районе взрывной волной выбиты окна в двенадцати жилых домах и детском саду, в Дарницком - повреждены окна многоэтажки. В Деснянском районе уничтожены магазин и продовольственные склады, повреждены несколько автомобилей.

Напомним, что в результате ракетного удара по Киеву ночью 25 октября в столице вспыхнули пожары, в результате которых пострадал по меньшей мере один человек.

Ранее мы также информировали, что во время очередной воздушной атаки на Киев повреждено здание детского сада в Днепровском районе, а по предварительным данным, ранения различной степени тяжести получили восемь жителей города.