Один из раненых в результате ночной атаки на Киев умер

Россия убила двух человек во время очередного удара по Киеву
В ночь на 25 октября российская армия нанесла очередной массированный удар по Киеву, в результате которого погибли два человека. Один из пострадавших скончался в больнице, несмотря на усилия медиков, которые боролись за его жизнь.
Об этом сообщил Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Смертельная атака на Киев: двое погибших, девять раненых
По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, российская атака вызвала разрушения и пожары в нескольких районах столицы. Наибольшие повреждения получили Деснянский, Днепровский и Дарницкий районы. В результате попаданий загорелись здания, обломки упали на открытые территории и повредили жилые дома, детский сад и магазины.
"Один из пострадавших в результате атаки умер в больнице. Своей атакой россия этой ночью убила двух киевлян", — сообщил Тимур Ткаченко.
Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрела, тушат возгорания и разбирают завалы. Повреждения зафиксированы на нескольких локациях, продолжается проверка территорий, где упали обломки ракет. В городе работают все экстренные службы, в том числе медики и психологи, которые оказывают помощь пострадавшим и жителям поврежденных домов.
Ранее мы также информировали, что за прошедшие сутки российские войска совершили 634 обстрела по территории Запорожской области, ранив 63-летнего мужчину в Васильевском районе, а также повредив десятки домов, объектов инфраструктуры и транспортных средств.
