Россия убила двух человек во время очередного удара по Киеву

Дата публикации 25 октября 2025 11:18
обновлено: 11:41
Один из раненых в результате ночной атаки на Киев умер
Ликвидация последствий обстрела. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 25 октября российская армия нанесла очередной массированный удар по Киеву, в результате которого погибли два человека. Один из пострадавших скончался в больнице, несмотря на усилия медиков, которые боролись за его жизнь.

Об этом сообщил Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Фото: Новини.LIVE

Смертельная атака на Киев: двое погибших, девять раненых

По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, российская атака вызвала разрушения и пожары в нескольких районах столицы. Наибольшие повреждения получили Деснянский, Днепровский и Дарницкий районы. В результате попаданий загорелись здания, обломки упали на открытые территории и повредили жилые дома, детский сад и магазины.

Фото: скриншот

"Один из пострадавших в результате атаки умер в больнице. Своей атакой россия этой ночью убила двух киевлян", — сообщил Тимур Ткаченко.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрела, тушат возгорания и разбирают завалы. Повреждения зафиксированы на нескольких локациях, продолжается проверка территорий, где упали обломки ракет. В городе работают все экстренные службы, в том числе медики и психологи, которые оказывают помощь пострадавшим и жителям поврежденных домов.

Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в ночь на 25 октября российская армия нанесла очередной массированный удар по Киеву, в результате которого возникли пожары и разрушения в нескольких районах столицы.

Ранее мы также информировали, что за прошедшие сутки российские войска совершили 634 обстрела по территории Запорожской области, ранив 63-летнего мужчину в Васильевском районе, а также повредив десятки домов, объектов инфраструктуры и транспортных средств.

Автор:
Руслан Кулешов
