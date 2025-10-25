Один из раненых в результате ночной атаки на Киев умер

Ликвидация последствий обстрела. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 25 октября российская армия нанесла очередной массированный удар по Киеву, в результате которого погибли два человека. Один из пострадавших скончался в больнице, несмотря на усилия медиков, которые боролись за его жизнь.

Об этом сообщил Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Смертельная атака на Киев: двое погибших, девять раненых

По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, российская атака вызвала разрушения и пожары в нескольких районах столицы. Наибольшие повреждения получили Деснянский, Днепровский и Дарницкий районы. В результате попаданий загорелись здания, обломки упали на открытые территории и повредили жилые дома, детский сад и магазины.

Сообщение Ткаченко в Telegram. Фото: скриншот

"Один из пострадавших в результате атаки умер в больнице. Своей атакой россия этой ночью убила двух киевлян", — сообщил Тимур Ткаченко.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрела, тушат возгорания и разбирают завалы. Повреждения зафиксированы на нескольких локациях, продолжается проверка территорий, где упали обломки ракет. В городе работают все экстренные службы, в том числе медики и психологи, которые оказывают помощь пострадавшим и жителям поврежденных домов.

Ликвидация последствий обстрела. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы также информировали, что за прошедшие сутки российские войска совершили 634 обстрела по территории Запорожской области, ранив 63-летнего мужчину в Васильевском районе, а также повредив десятки домов, объектов инфраструктуры и транспортных средств.