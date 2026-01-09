Видео
Україна
Главная Киев Россия убила в Киеве 56-летнего медика — детали от Минздрава

Россия убила в Киеве 56-летнего медика — детали от Минздрава

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 11:30
В Киеве во время ночной атаки РФ погиб медик — оккупанты убили Сергея Смоляка
Последствия российского обстрела Киева 9 января. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты в ночь на 9 января массированно атаковали Киев. Они убили четырех человек, среди которых 56-летний медик Смоляк Сергей Николаевич.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Убийство медика в Киеве 9 января

"Когда бригада экстренной медицинской помощи и медицины катастроф приехала на место обстрела жилого дома, террористы нанесли повторный удар. Сергей Смоляк погиб на месте. Еще четверо медицинских работников получили ранения", — говорится в сообщении.

Смоляк Сергій Миколайович
Медик Сергей Смоляк, которого убили оккупанты в Киеве. Фото: Минздрав

В течение этой ночи в Киеве четыре человека погибли, еще 24 травмированы. В больницы госпитализировали 16 человек, а другим — медики оказали помощь на месте. Среди раненых также есть пятеро спасателей.

Наибольшие разрушения в результате российского обстрела получили дома и другие гражданские объекты в четырех районах столицы. Также есть повреждения критической инфраструктуры.

"Сочувствуем всем, кто этой ночью потерял родных, друзей, коллег, дом. Медики не могут быть мишенью, люди не могут быть мишенью", — добавили в Минздраве.

null
Пост Минздрава. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE подробно рассказывали о последствиях российского обстрела Киева в ночь на 9 января.

На российскую атаку отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Враг атаковал дронами и ракетами.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
