Масована атака РФ на Київ 9 січня — фоторепортаж наслідків

Масований удар по Києву — фото та подробиці про наслідки атаки
У Києві триває ліквідація наслідків масованої комбінованої атаки Росії, яка була здійснена у ніч проти 9 січня. За попередніми даними, в столиці пошкоджено щонайменше 40 об'єктів, половина з яких є житловими будинками.
Новини.LIVE покаже, які є наслідки російської атаки на столицю.
Наслідки масованого удару Росії по Києву 9 січня
Внаслідок атаки на Київ за останньою інформацією постраждали щонайменше 25 людей та загинуло четверо. Серед них — п'ятеро рятувальників, четверо медиків і працівники поліції. Частину поранених доправили до лікарень, іншим медичну допомогу надали безпосередньо на місцях уражень.
Пошкодження в місті зафіксовані щонайменше на 29 локаціях. Найбільше постраждала житлові цивільні будинки. Деякі з них мають серйозні руйнування, в інших вибуховою хвилею та уламками пошкоджено фасади, покрівлі й вікна.
Через наслідки обстрілу у Києві виникли масштабні перебої з електропостачанням. Без світла поки що залишилися близько 430 тисяч абонентів. Через падіння тиску в мережах у частині будинків тимчасово відсутнє водопостачання та опалення.
У Дарницькому районі у дворі житлового будинку впав безпілотник. Пошкоджено одноповерховий магазин і вікна дев’ятиповерхового будинку поруч. Через падіння уламків також виникли пожежі в житлових будинках і гаражах.
У Деснянському районі влучання безпілотника у дах 18-поверхового житлового будинку спричинило пожежу. Загоряння зафіксували і в п’ятиповерховому будинку, ще в одній п'ятиповерхівці сталося задимлення під’їзду. Також пошкоджень зазнали території торгівельного центру та санаторію.
У Дніпровському районі уламки безпілотника впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі.
Загоряння виникли у 16- та 9-поверхових житлових будинках, а вибуховою хвилею частково зруйновано дах триповерхового будинку. Уламки також впали на дитячий майданчик і поблизу трамвайного депо.
У Печерському районі через падіння уламків зафіксовано часткове руйнування фасаду дев'ятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено й нежитлову багатоповерхову будівлю.
Міська влада наголошує, що ситуація в столиці залишається складною, однак контрольованою. Аварійні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків атаки та відновлення життєво важливих мереж.
Нагадаємо, внаслідок масованої атаки Росії на Україну, в Києві виникли проблеми з електропостачанням. Внаслідок цього електротранспорт тимчасово не працює, на зупинках скупчилися великі черги людей.
Також стало відомо, що Росія запустила балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" по Львову. Україна скликає термінове засідання.
