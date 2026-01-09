Масована атака РФ на Київ 9 січня — фоторепортаж наслідків

Наслідки удару РФ по Києву 9 січня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У Києві триває ліквідація наслідків масованої комбінованої атаки Росії, яка була здійснена у ніч проти 9 січня. За попередніми даними, в столиці пошкоджено щонайменше 40 об'єктів, половина з яких є житловими будинками.

Новини.LIVE покаже, які є наслідки російської атаки на столицю.

Наслідки масованого удару Росії по Києву 9 січня

Внаслідок атаки на Київ за останньою інформацією постраждали щонайменше 25 людей та загинуло четверо. Серед них — п'ятеро рятувальників, четверо медиків і працівники поліції. Частину поранених доправили до лікарень, іншим медичну допомогу надали безпосередньо на місцях уражень.

Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Пошкодження в місті зафіксовані щонайменше на 29 локаціях. Найбільше постраждала житлові цивільні будинки. Деякі з них мають серйозні руйнування, в інших вибуховою хвилею та уламками пошкоджено фасади, покрівлі й вікна.

Згорілі квартири. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Місце трагедії, де загинув медик від атаки РФ. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Через наслідки обстрілу у Києві виникли масштабні перебої з електропостачанням. Без світла поки що залишилися близько 430 тисяч абонентів. Через падіння тиску в мережах у частині будинків тимчасово відсутнє водопостачання та опалення.

Деталь від безпілотника у салоні авто. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У Дарницькому районі у дворі житлового будинку впав безпілотник. Пошкоджено одноповерховий магазин і вікна дев’ятиповерхового будинку поруч. Через падіння уламків також виникли пожежі в житлових будинках і гаражах.

У Деснянському районі влучання безпілотника у дах 18-поверхового житлового будинку спричинило пожежу. Загоряння зафіксували і в п’ятиповерховому будинку, ще в одній п'ятиповерхівці сталося задимлення під’їзду. Також пошкоджень зазнали території торгівельного центру та санаторію.

Зруйнована квартира у багатоповерхівці. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У Дніпровському районі уламки безпілотника впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі.

Загоряння виникли у 16- та 9-поверхових житлових будинках, а вибуховою хвилею частково зруйновано дах триповерхового будинку. Уламки також впали на дитячий майданчик і поблизу трамвайного депо.

Пошкодження будинку від влучання дрона. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У Печерському районі через падіння уламків зафіксовано часткове руйнування фасаду дев'ятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено й нежитлову багатоповерхову будівлю.

Отвір у стіні через вибух. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Ворожий БпЛА влучив прямо у будівлю гуртожитку у Дніпровському районі Києва. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Міська влада наголошує, що ситуація в столиці залишається складною, однак контрольованою. Аварійні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків атаки та відновлення життєво важливих мереж.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки Росії на Україну, в Києві виникли проблеми з електропостачанням. Внаслідок цього електротранспорт тимчасово не працює, на зупинках скупчилися великі черги людей.

Також стало відомо, що Росія запустила балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" по Львову. Україна скликає термінове засідання.