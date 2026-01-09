Відео
Головна Київ Масований удар по Києву — фото та подробиці про наслідки атаки

Масований удар по Києву — фото та подробиці про наслідки атаки

Ua en ru
Дата публікації: 9 січня 2026 11:15
Масована атака РФ на Київ 9 січня — фоторепортаж наслідків
Наслідки удару РФ по Києву 9 січня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У Києві триває ліквідація наслідків масованої комбінованої атаки Росії, яка була здійснена у ніч проти 9 січня. За попередніми даними, в столиці пошкоджено щонайменше 40 об'єктів, половина з яких є житловими будинками. 

Новини.LIVE покаже, які є наслідки російської атаки на столицю.

Наслідки масованого удару Росії по Києву 9 січня

Внаслідок атаки на Київ за останньою інформацією постраждали щонайменше 25 людей та загинуло четверо. Серед них — п'ятеро рятувальників, четверо медиків і працівники поліції. Частину поранених доправили до лікарень, іншим медичну допомогу надали безпосередньо на місцях уражень.

Атака на Київ 9 січня
Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Пошкодження в місті зафіксовані щонайменше на 29 локаціях. Найбільше постраждала житлові цивільні будинки. Деякі з них мають серйозні руйнування, в інших вибуховою хвилею та уламками пошкоджено фасади, покрівлі й вікна.

Дронова атака на Київ
Згорілі квартири. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Наслідки обстрілу Києва 9 січня
Місце трагедії, де загинув медик від атаки РФ. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Через наслідки обстрілу у Києві виникли масштабні перебої з електропостачанням. Без світла поки що залишилися близько 430 тисяч абонентів. Через падіння тиску в мережах у частині будинків тимчасово відсутнє водопостачання та опалення.

Київ удар дрона
Деталь від безпілотника у салоні авто. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У Дарницькому районі у дворі житлового будинку впав безпілотник. Пошкоджено одноповерховий магазин і вікна дев’ятиповерхового будинку поруч. Через падіння уламків також виникли пожежі в житлових будинках і гаражах.

У Деснянському районі влучання безпілотника у дах 18-поверхового житлового будинку спричинило пожежу. Загоряння зафіксували і в п’ятиповерховому будинку, ще в одній п'ятиповерхівці сталося задимлення під’їзду. Також пошкоджень зазнали території торгівельного центру та санаторію.

Вибухи Київ 9 січня
Зруйнована квартира у багатоповерхівці. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У Дніпровському районі уламки безпілотника впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі.

Загоряння виникли у 16- та 9-поверхових житлових будинках, а вибуховою хвилею частково зруйновано дах триповерхового будинку. Уламки також впали на дитячий майданчик і поблизу трамвайного депо.

Вибухи в Києві 9 січня
Пошкодження будинку від влучання дрона. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У Печерському районі через падіння уламків зафіксовано часткове руйнування фасаду дев'ятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено й нежитлову багатоповерхову будівлю.

Дніпровський район вибухи
Отвір у стіні через вибух. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Удари БпЛА по Києву 9 січня
Ворожий БпЛА влучив прямо у будівлю гуртожитку у Дніпровському районі Києва. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет 

Міська влада наголошує, що ситуація в столиці залишається складною, однак контрольованою. Аварійні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків атаки та відновлення життєво важливих мереж.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки Росії на Україну, в Києві виникли проблеми з електропостачанням. Внаслідок цього електротранспорт тимчасово не працює, на зупинках скупчилися великі черги людей

Також стало відомо, що Росія запустила балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" по Львову. Україна скликає термінове засідання. 

Київ безпілотники обстріли ракети дрони фоторепортаж
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
