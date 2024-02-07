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Росія вдарила по Києву крилатими ракетами — що кажуть очевидці атаки

7 лютого 2024 15:01
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Ракетний удар по Києву 7 лютого: розповіді очевидці
Ракетний удар по Києву. Фото: Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Вранці у середу 7 лютого РФ вчергове атакувала Україну з повітря. Основний дар припав на столицю. За офіційними даними, у небі над Києвом було збито близько 20 ворожих крилатих ракет. Від атаки найбільше постраждав Голосіївський район столиці: житлова багатоповерхівка та СТО із десятками машин.

Новини.LIVE побували на місці події

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Ракети заходили на Київ у дві хвилі

Загалом, ракети заходили на столицю двома хвилями. Перша — близько 7 ранку, друга — рівно за годину.

Жителі будинків у Голосієво, з якими поспілкувалися Новини.LIVЕ, розповіли про кілька потужних вибухів, які прозвучали приблизно о 8-й ранку. Владислав, у якого уламки вибухової хвилі посікли машину, розповів, що якраз в ніч атаки мав робочу зміну.

"В мене була нічна зміна і я спати я ліг о 7.30 ранку. А вже через 30 хв я почув вибухи. Я ж думав, що ота перша хвиля, яка була, це вже все, закінчено. А те, що летить друга хвиля ракет, я не знав. Шкода машину, моя страховка не покриє ремонту. Звісно, могло бути гірше. Ось до мене підходив чоловік, у якого у сервісі повністю авто згоріло. В мене ще й вікна квартири виходять на сторону, де стався вибух, але вони цілі", — розповів чоловік.

Ракетний удар по Києву
Ракетний удар по Києву. Фото: Новини.LIVE

Киянин Андрій зізнається Новини.LIVE, що припарковане поруч зі збитою ракетою думав не в першу чергу. Головне, щоби люди були цілі та живі.

Ракетний удар по Києву
Ракетний удар по Києву. Фото: Новини.LIVE

"Коли йшов до машини, думав, вона всьо. Морально готувався до гіршого. Бачу є, більш-менш ціла ще, тільки лобове посічене. Завелася, поїхала і я навіть оптимістично налаштований. Є повне Каско, але як саме вони можуть компенсувати мені пошкодження внаслідок воєнних дій — буду дізнаватися", — розповів чоловік.

Ракетний удар по Києву
Ракетний удар по Києву. Фото: Новини.LIVE

Скільки ракет збили у Києві

За офіційними даними КОВА, в небі над Києвом було вражено близько два десятки ракет. Внаслідок удару загорілись верхні поверхи житлового будинку в Голосіївському районі міста. Пожежу було ліквідовано об 11:40. Евакуювали 40 людей, врятовано – 26. На жаль, 4 особи загинуло, 19 отримало травми.

Також було ліквідовано пожежу в будівлі СТО на площі 800 м. кв. ліквідовано. Згоріло чи пошкоджено близько 40 авто.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, зранку середи 7 лютого РФ запустила по Україні 64 засоби повітряного нападу. 44 із них знищили Сили ППО: 29 ракет повітряного та морського базування і 15 БпЛА.

 

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війна
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