Ракетный удар по Киеву 7 февраля: рассказы очевидцы

Ракетный удар по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Утром в среду 7 февраля РФ в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Основной дар пришелся на столицу. По официальным данным, в небе над Киевом было сбито около 20 вражеских крылатых ракет. От атаки больше пострадал Голосеевский район столицы: жилая многоэтажка и СТО с десятками машин.

Новини.LIVE побывали на месте происшествия

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Ракеты заходили в Киев в две волны

В целом, ракеты заходили в столицу двумя волнами. Первая – около 7 утра, вторая – ровно через час.

Жители домов в Голосеево, с которыми пообщались Новини.LIVЕ, рассказали о нескольких мощных взрывах, которые прозвучали примерно в 8 утра. Владислав, у которого обломки взрывной волны посекли машину, рассказал, что как раз в ночь атаки имел рабочую смену.

"У меня была ночная смена, спать лег в 7.30 утра. А уже через 30 мин услышал взрывы. Думал, что та первая волна, которая была, это уже все, закончено. А то, что летит вторая волна ракет, я не знал. Жаль машину, моя страховка не покроет ремонта. Конечно, могло быть хуже. Вот ко мне подходил мужчина, у которого в сервисе полностью авто сгорело. У меня еще и окна квартиры выходят на сторону, где произошел взрыв. Хорошо, что все в порядке", — рассказал мужчина.

Ракетный удар по Киеву. Фото: Новини.LIVЕ

Киевлянин Андрей признается Новини.LIVE, что о припаркованном авто, что рядом со сбитой ракетой, думал не в первую очередь. Главное, чтобы люди были целыми и живыми.

Ракетный удар по Киеву. Фото: Новини.LIVЕ

"Когда шел к машине, думал, она уже все. Морально готовился к худшему. Вижу стоит, более-менее целая еще, только лобовое иссеченное. Завелась, поехала и я даже оптимистично настроен. Есть полное Каско, но как именно они могут компенсировать мне повреждение в результате военных действий — буду узнавать", — рассказал мужчина.

Ракетный удар по Киеву. Фото: Новини.LIVЕ

Сколько ракет сбили в Киеве

По официальным данным КОВА, в небе над Киевом было поражено около двух десяток ракет. В последствии удара загорели верхние этажи жилого дома в Голосеевском районе. Пожарники ликвидировали его в 11:40. Были эвакуированы 40 человек, спасены – 26. К сожалению, 4 человека погибли, 19 получили травмы.

Также был ликвидирован пожар в здании СТО на площади 800 кв. ликвидирован. Сгорели или повреждены около 40 авто.

Как сообщил на своей странице в Facebook Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, утром среды 7 февраля РФ запустила по Украине 64 средства воздушного нападения. 44 из них уничтожили Силы ПВО: 29 ракет воздушного и морского базирования и 15 БпЛА.