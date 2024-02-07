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Вони шукають життя — що відбувається біля палаючої багатоповерхівки у Києві

7 лютого 2024 13:40
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ракетний удар по Києву 7 грудня - наслідки в Голосіївському районі
Наслідки ворожої атаки на Київ 7 лютого. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Зранку 7 лютого 2024 року Росія здійснила ракетну атаку на територію України, постраждала і столиця. Кілька гучних вибухів розбудили киян в різних куточках Києва, у кількох районах зникло світло та водопостачання. Найбільше постраждав Голосіївський район, де уламки потрапили у житловий будинок, забравши життя мирного населення. 

На місці працювала кореспондентка Новини.LIVE.

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Сигнал повітряної тривоги і  кілька гучних вибухів. Місцева влада згодом пише — є постраждалі. У найбільш заселеному районі столиці здіймається густий чорний дим — одночасно горить будинок та СТО. Відстань між локаціями до кілометра. 

пожежа
Пожежа у багатоповерхівці Голосіївського району. Фото: Новини.LIVE
ракетний удар по Києву
Наслідки ворожої атаки на Київ 7 лютого. Фото: Новини.LIVE

План дій рятувальників відпрацьований — на 714 день війни важко забути, що робити під час "прильоту". От тільки для мешканців будинку це вперше і це страшно. Сотні людей евакуюють з пошкодженого під’їзду, а за обмежувальною стрічкою їх вже чекають рідні, друзі та сусіди. 

ракетний удар по Києву
Пункт допомоги постраждалим. Фото: Новини.LIVE

"Я шукаю однокласника і його маленького сина. Він тут живе, а додзвонитися не можу", — стурбована жінка показує правоохоронцю фото з надією, що їх вивели і врятували. 

Той відповідає, що дітей виводили, але обличчя він не запам'ятав. Всіх постраждалих розміщують у пункті допомоги поблизу. Там вже сотні заплаканих людей, на обличчях яких подряпини та кров. 

постраждала
З будинку вивели травмовану жінку. Фото: Новини.LIVE

Незабаром з будинку виводять травмованого хлопця, йому назустріч біжить мама і плаче. Обіймаються. Живі. 

Рятувальник ходить між людей і показує врятованого кота, аби знайти господарів. Через годину ми побачили цього котика в руках жінки. 

"Мене виводили з квартири, а кішка залізла під диван, дістати не могла. Рятувальник пообіцяв, що її пізніше врятують. От врятували, знайшли. Тільки куди я з ним піду, у нас трубу з водою прорвало у квартирі, вікон немає", — ділиться місцева. 

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Пошуки власників кота. Фото: Новини.LIVE

У суцільній метушні кожен виконує свою роботу, злагоджено працюють рятувальники, медики і волонтери. Якщо зупинитися на кілька секунд, то здається, що навколо тебе сотні людей бігають у пошуках чогось. Але тут ніхто не дивиться під ноги. Увага прикута на верхні поверхи багатоповерхівки, які догорають.

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Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС

Мешканці кількох квартир досі не вийшли на зв’язок. Їхні рідні завмерли і не відводять погляду від під'їзду, звідки періодично рятувальники виводять потерпілих. 

Між людей ходять жінки у жилетах з написом "психолог". Скромний чоловік середнього віку не підходить до них, а навпаки відійшов від усіх до паркану і ніби сам собі почав розповідати про свій день. 

"Я на роботу збирався. У ванні був, коли бахнуло. Але я не ховався у ванні, а так співпало. Вже мав би виходити з квартири. Тепер піду жити в готель", — сказав він без жодної емоції. 

У кожного з мешканців цього будинку є історія. Болюча і складна. Про війну. Для когось війна вже закінчилася. ДСНСники обговорюють, що будуть загиблі, плити завалили кілька квартир. І влада офіційно пише – загинув, загинув, загинув, загинув...І в цей момент війна перетворюється з емоцій на цифри: 

  • четверо загиблих; 
  • 32 постраждалих;
  • 60 врятованих;
  • 714 день війни;
  • Київ;
  •  Голосіївський район.

(Всі дані наведені станом на 12:40)

Нагадаємо, зранку 7 лютого під вогнем окупантів опинилися шість регіонів України. Постраждалі та загиблі є у Миколаївській області та у Києві. 

Київ
війна
смерть
люди
ракетний удар

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