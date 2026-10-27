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Головна Київ Росія вдарила по офісу ДТЕК в Києві

Росія вдарила по офісу ДТЕК в Києві

Ua ru
27 жовтня 2026 11:23
У Києві пошкоджено офіс ДТЕК Київські електромережі: що відомо ДТЕК
Пошкодження внаслідок вибуху. Фото: ДТЕК

У Києві під час російської масованої атаки вночі у вівторок, 27 жовтня, було пошкоджено будівлю офісу "ДТЕК Київські електромережі". Наразі фахівці вже працюють на місці інциденту, усуваючи наслідки ворожої атаки та встановлюючи точні обсяги руйнувань, яких зазнала будівля компанії.

Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК, передає Новини.LIVE.

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Росія атакувала офіс ДТЕК в Києві

Під час масованого ворожого удару по місту руйнувань зазнав столичний офіс оператора системи розподілу "ДТЕК Київські електромережі". Будівля компанії серйозно постраждала внаслідок чергової повітряної атаки на Київ, яку здійснили російські війська.

Росія атакувала ДТЕК
Наслідки прильоту в Києві. Фото: ДТЕК
Росія атакувала офіс ДТЕК в Києві
Наслідки російського удару по офісу ДТЕК в Києві. Фото: ДТЕК

Зараз на території пошкодженого об'єкта вже перебувають профільні фахівці. Вони займаються оперативною ліквідацією наслідків обстрілу. Паралельно з цим експерти проводять ретельну оцінку того, наскільки масштабними є руйнування, завдані офісному приміщенню енергетиків.

Обстріл Києва 27 жовтня
Від сили вибуху в приміщенні винесло ударною хвилею всі двері. Фото: ДТЕК

У компанії підкреслюють, що попри постійну загрозу та небезпеку життю, персонал не припиняє своєї роботи. Фахівці й надалі роблять усе від них залежне задля того, аби забезпечити стабільне постачання світла до кожної родини.

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Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 27 жовтня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети систем "Іскандер-М" і С-400, а також 280 ударних дронів. Основним напрямком удару став Київ.

Через пошкодження інфраструктури в столиці перекрили рух Південним мостом і зупинили поїзди на ділянці "зеленої" гілки метро, де триває оцінка масштабів руйнувань. Водночас на "червоній" лінії комунальні служби за ніч ліквідували наслідки влучань і повністю відновили сполучення між станціями "Академмістечко" та "Лісова".

Ударів також зазнала Дніпропетровська область, де за ніч там зафіксували понад 40 атак керованими авіабомбами та безпілотниками по п'яти районах. У Синельниківському районі поранення дістали троє жінок, двох із них госпіталізували. У регіоні суттєво пошкоджено житлові багатоповерхівки та об'єкти інфраструктури.

Київ обстріли ДТЕК війна в Україні руйнування
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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