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Главная Киев Россия нанесла удар по офису ДТЭК в Киеве

Россия нанесла удар по офису ДТЭК в Киеве

Ua ru
27 октября 2026 11:23
В Киеве поврежден офис ДТЭК "Киевские электросети": что известно ДТЭК
Повреждения в результате взрыва. Фото: ДТЭК

В Киеве во время массированной российской атаки ночью во вторник, 27 октября, было повреждено здание офиса "ДТЭК Киевские электросети". В настоящее время специалисты уже работают на месте происшествия, устраняя последствия вражеской атаки и устанавливая точные масштабы разрушений, понесенных зданием компании.

Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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Россия атаковала офис ДТЭК в Киеве

Во время массированного вражеского удара по городу разрушениям подвергся столичный офис оператора системы распределения «ДТЭК Киевские электросети». Здание компании серьезно пострадало в результате очередной воздушной атаки на Киев, которую осуществили российские войска.

Росія атакувала ДТЕК
Последствия удара в Киеве. Фото: ДТЭК
Росія атакувала офіс ДТЕК в Києві
Последствия российского удара по офису ДТЭК в Киеве. Фото: ДТЭК

Сейчас на территории поврежденного объекта уже находятся профильные специалисты. Они занимаются оперативной ликвидацией последствий обстрела. Параллельно с этим эксперты проводят тщательную оценку масштабов разрушений, нанесенных офисному помещению энергетиков.

Обстріл Києва 27 жовтня
От силы взрыва в помещении ударной волной вынесло все двери. Фото: ДТЭК

В компании подчеркивают, что, несмотря на постоянную угрозу и опасность для жизни, персонал не прекращает свою работу. Специалисты и в дальнейшем делают всё от них зависящее для того, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение каждой семьи.

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Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 27 октября российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Украину, применив баллистические ракеты систем "Искандер-М" и С-400, а также 280 ударных дронов. Основным направлением удара стал Киев.

Из-за повреждений инфраструктуры в столице перекрыли движение по Южному мосту и остановили поезда на участке «зеленой» ветки метро, где продолжается оценка масштабов разрушений. В то же время на «красной» линии коммунальные службы за ночь ликвидировали последствия попаданий и полностью восстановили сообщение между станциями "Академгородок" и "Лесная"».

Удары также пришлись на Днепропетровскую область, где за ночь было зафиксировано более 40 атак управляемыми авиабомбами и беспилотниками по пяти районам. В Синельниковском районе ранения получили три женщины, две из них были госпитализированы. В регионе значительно повреждены жилые многоэтажки и объекты инфраструктуры.

Киев обстрелы ДТЭК война в Украине разрушения
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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