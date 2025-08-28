Видео
Главная Киев Россия ударила по заводу Bayraktar в Киеве — какие последствия

Россия ударила по заводу Bayraktar в Киеве — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 20:56
Россияне снова ударили по заводу Bayraktar в Киеве
Удар по заводу Bayraktar. Фото: Игорь Зинкевич

В Киеве во время ночной атаки был нанесен удар по заводу Bayraktar, который занимался подготовкой производства беспилотников. В результате обстрела зафиксированы два попадания, которые привели к серьезным повреждениям производственных мощностей.

Об этом сообщают соучредитель ОО "Варта-1" и депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Читайте также:

Удар по заводу Bayraktar в столице

По словам Зинкевича, атака произошла в ночь на среду, когда российские войска совершили массированный обстрел столицы. Повреждения получили ключевые объекты завода, где завершался процесс подготовки производства. Несмотря на сложные условия войны, компания продолжала инвестировать в обучение персонала и восстановление мощностей.

Росія вдарила по заводу Bayraktar у Києві — які наслідки - фото 1
Сообщение Зинкевича в Telegram. Фото: скриншот

"Этой ночью по известному заводу Bayraktar в Киеве был нанесен удар. Зафиксировано два попадания — производственные мощности получили серьезные повреждения", — сообщил Игорь Зинкевич.

Он подчеркнул, что завод уже несколько раз становился целью российских атак. Только за последние шесть месяцев это уже четвертый случай обстрела объекта. Несмотря на это, производство продолжает готовиться к запуску, а большинство персонала прошло необходимое обучение.

Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа впервые отреагировала на ночной массированный удар России по Киеву. Спецпосланник Кит Келлог сделал заявление, в котором резко осудил атаки на украинскую столицу.

Ранее мы также информировали, что после ночной атаки на Киев и другие города Министерство иностранных дел Украины обратилось к партнерам с призывом предоставить дальнобойное оружие.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
