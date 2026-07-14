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Головна Київ Росія знову атакувала Київ: у двох районах спалахнули пожежі

Росія знову атакувала Київ: у двох районах спалахнули пожежі

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 08:12
Атака на Київ сьогодні — пожежі у Голосіївському та Дарницькому районах, що відомо
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

У ніч проти 14 липня російські війська вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу у Голосіївському та Дарницькому районах столиці виникли пожежі, також зафіксовано падіння уламків у кількох локаціях.

Про це повідомляє ДСНС, передає Новини.LIVE.

Наслідки атаки на Київ 14 липня

У Голосіївському районі після влучання загорілося складське приміщення. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Росія знову атакувала Київ: у двох районах спалахнули пожежі - фото 1
Згорілі автомобілі. Фото: ДСНС

У Дарницькому районі на відкритій території зайнялися автомобілі. Вогонь також вдалося швидко загасити. Крім цього, на території однієї зі шкіл-інтернатів утворилася вирва. Вибуховою хвилею пошкодило вікна головного корпусу та допоміжної будівлі.

Росія знову атакувала Київ: у двох районах спалахнули пожежі - фото 2
Вирва у Дарницькому районі. Фото: ДСНС

Ще за двома адресами уламки впали у дворі багатоповерхового будинку та на території приватного домоволодіння. Загорянь там не виникло.

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За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, після російського удару по Вишневому 6 липня на місці тривалий час працюють рятувальники та екстрені служби. Атака забрала життя людей і зруйнувала значну частину міської інфраструктури.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 11 липня російські війська атакували Дарницький район Києва. Внаслідок удару було пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та автомобілі, однак, на щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Київ ДСНС атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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