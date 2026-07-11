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Головна Київ РФ вдарила по Дарницькому району боєприпасом зі шрапнеллю

РФ вдарила по Дарницькому району боєприпасом зі шрапнеллю

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 17:59
Ковтунов заявив, що РФ атакувала Дарницький район Києва боєприпасом зі шрапнеллю
Ліквідація наслідків атаки. Фото: Новини.LIVE

Голова Дарницької районної державної адміністрації Олександр Ковтунов повідомив, що російські війська атакували Дарницький район Києва боєприпасом, начиненим шрапнеллю. За його словами, лише завдяки випадковому збігу обставин вдалося уникнути жертв і постраждалих.

Про це він написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Деталі російської атаки на Київ

"Заряд був начинений шрапнеллю, і пощастило, що ніхто не знаходився біля вікон та на вулиці. Бо ми б мали поранених або, не дай Боже, і загиблих", — зазначив Ковтунов.

Внаслідок вибуху пошкоджено вікна житлових будинків, однак інформації про загиблих чи травмованих немає. Наразі рух вулицею Тростянецькою та Харківським шосе повністю відновлено.

Комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки: засипають вирву, закривають пошкоджені вікна та надають допомогу мешканцям.

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"На даний час надається допомога. Поліція, районна адміністрація — всі на місцях", — додав очільник Дарницької РДА.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 11 липня російські війська завдали балістичного удару по Києву. Внаслідок атаки в різних районах столиці зафіксували руйнування цивільної інфраструктури, а також постраждали мирні жителі.

Як повідомляли Новини.LIVE, після російської атаки на Київ 2 липня паливно-мастильні матеріали потрапили до озера Кирилівське в Оболонському районі. Для локалізації забруднення комунальники розпочали очищення водойми та встановили спеціальні сорбенти, щоб не допустити поширення нафтопродуктів.

Київ війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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