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Головна Київ Тиждень після атаки: Вишневе досі оговтується після російського обстрілу

Тиждень після атаки: Вишневе досі оговтується після російського обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 19:58
Вишневе після атаки РФ: 13 гектарів руйнувань, десятки поранених і сотні евакуйованих
Наслідки російського обстрілу Вишневого. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Вишневе у Київській області досі продовжує оговтуватися після російської атаки 6 липня. Там працюють ДСНС та екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. Удари перетворили 13 гектарів території на руїну.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко, яка поспілкувалися з місцевими у Вишневому.

Ситуація у Вишневому

Після однієї з наймасштабніших російських атак на Київщину минув тиждень. Внаслідок ударів сильно постраждало місто Вишневе

"На місці і досі працюють екстрені та оперативні служби. Ми бачили представників ДСНС, які допомагають місцевим здолати наслідки такого масштабного обстрілу", — розповіла Анастасія Жиденко.

Мешканці Вишневого очікують на компенсацію. Зокрема, уряд хоче виділити 3 мільярди гривень на допомогу громаді, а також на відновлення будинків. Також місцеві можуть скористатися комунальною програмою "Турбота" та отримати певну компенсацію за зруйноване житло.

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Один з місцевих Олександр розповів, як його син рятував родину з вогняної пастки. Після російського прильоту заклинило двері, а стеля обвалилася. Чоловік вибив вікно, порізався, отримав опіки, але зміг врятувати дружину та чотирьох дітей. Згодом він кинувся рятувати маму у сусідній кімнаті, якій на голову впала цегла.

"Якби не син, то вона б згоріла. З усіх чотирьох сторін люди загинули тут, згоріли заживо", — каже Олександр.

Загалом внаслідок російської атаки поранення отримали 60 людей. Крім того, у Київській області через загрозу повторної детонації евакуювали понад 500 людей. Також пошкоджено 250 приватних будинків та 27 багатоповерхівок. Наразі надійшло й 65 звернень від підприємців щодо пошкодженого майна.

Будинки розподілили на три групи залежно від ступеня пошкоджень. До першої належать 115 із незначними руйнуваннями — їхні власники зможуть отримати компенсацію для самостійного відновлення. Ще 47 об’єктів потребують капітального ремонту, який планують профінансувати з державного та обласного бюджетів. Водночас 91 будинок повністю знищений.

Як писали Новини.LIVE, 11 липня український лідер Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо вибуху складів зі зброєю у Вишневому внаслідок російського обстрілу. За його словами, вони були розміщені всупереч чинному законодавству, рішенню Ставки та посадовим інструкціям.

В "Укроборонпромі" відреагували на заяву Зеленського та повідомили, що підтримують принцип невідворотності відповідальності. Було ухвалено рішення про звільнення двох керівників та інших посадовців.

війна Київська область обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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