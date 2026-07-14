Росія знову атакувала Київ: у двох районах спалахнули пожежі
У ніч проти 14 липня російські війська вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу у Голосіївському та Дарницькому районах столиці виникли пожежі, також зафіксовано падіння уламків у кількох локаціях.
Про це повідомляє ДСНС, передає Новини.LIVE.
Наслідки атаки на Київ 14 липня
У Голосіївському районі після влучання загорілося складське приміщення. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
У Дарницькому районі на відкритій території зайнялися автомобілі. Вогонь також вдалося швидко загасити. Крім цього, на території однієї зі шкіл-інтернатів утворилася вирва. Вибуховою хвилею пошкодило вікна головного корпусу та допоміжної будівлі.
Ще за двома адресами уламки впали у дворі багатоповерхового будинку та на території приватного домоволодіння. Загорянь там не виникло.
За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
Як повідомляли Новини.LIVE, після російського удару по Вишневому 6 липня на місці тривалий час працюють рятувальники та екстрені служби. Атака забрала життя людей і зруйнувала значну частину міської інфраструктури.
Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 11 липня російські війська атакували Дарницький район Києва. Внаслідок удару було пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та автомобілі, однак, на щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.
Читайте Новини.live!