Росія знову атакувала Київ: у двох районах спалахнули пожежі

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

У ніч проти 14 липня російські війська вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу у Голосіївському та Дарницькому районах столиці виникли пожежі, також зафіксовано падіння уламків у кількох локаціях.

Про це повідомляє ДСНС, передає Новини.LIVE.

Наслідки атаки на Київ 14 липня

У Голосіївському районі після влучання загорілося складське приміщення. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Згорілі автомобілі. Фото: ДСНС

У Дарницькому районі на відкритій території зайнялися автомобілі. Вогонь також вдалося швидко загасити. Крім цього, на території однієї зі шкіл-інтернатів утворилася вирва. Вибуховою хвилею пошкодило вікна головного корпусу та допоміжної будівлі.

Вирва у Дарницькому районі. Фото: ДСНС

Ще за двома адресами уламки впали у дворі багатоповерхового будинку та на території приватного домоволодіння. Загорянь там не виникло.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, після російського удару по Вишневому 6 липня на місці тривалий час працюють рятувальники та екстрені служби. Атака забрала життя людей і зруйнувала значну частину міської інфраструктури.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 11 липня російські війська атакували Дарницький район Києва. Внаслідок удару було пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та автомобілі, однак, на щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.