Росіяни атакували Київ 22 лютого — які наслідки

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти 22 лютого російські окупанти ракетами та дронами атакували Київ. Внаслідок ворожого обстрілу лунали потужні вибухи, постраждали жінка та дитина.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Атака РФ на Київ 22 лютого — що відомо про наслідки

Сьогодні вночі, 22 лютого, російські війська завдали масованого удару балістикою та безпілотниками по Києву та області. У столиці та на Київщині лунали потужні вибухи.

За даними міського голови, з передмістя столиці до лікарень Києва госпіталізували двох постраждалих — жінку та дитину.

За попередньою інформацією, сталося падіння уламків в приватному секторі.

Скриншот повідомлення Кличка/Telegram

Що відомо про атаку РФ на Київ 22 лютого

Близько четвертої ранку 22 лютого у Києві пролунали потужні вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісні цілі у напрямку столиці.

Пізніше у Києві знову лунали вибухи. Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російські війська атакують столицю балістичним озброєнням.

Також цієї ночі, 22 лютого, гучні вибухи чули й мешканці Київської області. Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу ударних безпілотників.